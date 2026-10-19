Док се у СДС-у свађају и траже кривца за изборни пораз, Станивуковић нестао

Аутор:Марија Милановић
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У Бањалуци је изгледа тек након изборног дана наступила изборна тишина.
Избори су иза нас, гласање је показало коме су грађани Републике Српске дали своје повјерење. Побједници обећавају реформе, промјене и побољшања, док се губитници с друге стране свађају међу својим редовима, а остали су сада одлучили да заћуте.
Тако, претходних дана у СДС-у трзавице су постале јаче него у вријеме кампање.
Након избора експресно је стигла вијест да је градоначелник Бијељине, Љубиша Петровић искључен из странке одлуком предсједника СДС-а Бранка Блануше.
У саопштењу је наведено да је Петровић искључен због грубог кршења Статута СДС-а који предвиђа поштовање одлука органа Главног одбора и Предсједништва о кандидатурама за инокосне функције и јавне подршке кандидатима других политичких странака на изборима.
Након навода о ишчлањењу огласио се и Петровић те поручио страначким колегама да ће се и даље „ћерати“.
Петровића је Блануша из странке искључио мимо било какве процедуре, а на шта градоначелник Бијељине није тако олако пристао.
На одржаној конференцији за медије, Петровић није штедио ријечи те је казао да је заправо Блануша био тај који је прекршио Статус странке те је кроз кампању био ништа друго до „мечка“, коју је водио ПСС-ов Драшко Станивуковић.
"Мечкарио га је Драшко Станивуковић, а Блануша је као мечка ишао по трибинама СДС-а. Могли смо чути од кандидата СДС-а да су остављали неупотребљен празан листић за предсједника Републике Српске“, рекао је тада Петровић.
Вал трзавица и незадовољства у СДС-у проширио се попут заразе, тако да су кренули унутарпартијски обрачуни, упирање прстом и тражење кривца.
О проблемима у поменутој странци огласио се и Вукота Говедарица, те је поручио да расколу у Српској демократској странци (СДС) очигледно нема краја ни након парламентарних избора, на којима је ова странка доживјела дебакл.
Након изборног пораза и видног незадовољства у странци, у јавности су се појавиле информације о наводној оставци предсједника СДС-а, или су бар неки сматрали очекиваним овај потез након дебакла и бројних афера током и након избора.
Међутим, Блануша се огласио након сједнице Предсједништва странке те је казао да оставку није поднио ни да исту нико није ни тражио. Како је тада рекао медијима, оставка није поднесена, те је неопходно урадити детаљну анализу избора и видјети шта и како даље.
Предсједник странке СДС-а Бранко Блануша сноси огромну одговорност за катастрофални изборни резултат, рекла је Александра Пандуревић, члан Предсједништва СДС-а и поручила да одлука о искључењу градоначелника Бијељине Љубише Петровића мора да се повуче, јер се боји, како је навела да би то могла бити посљедња сједница Главног одбора СДС-а и да ће након тога услиједити потпуно уништавање странке.
"С обзиром на овакав катастрофалан изборни резултат, не желим рећи да је баш за све одговоран предсједник Бранко Блануша, али јесте за много тога што се дешавало у протеклих осам, девет мјесеци. Потпуно погрешно позиционирање странке, развлачења странке око ПСС-а, па чак и покушаја потпуно ван статутарног утапања странке у ПСС, односно фузије са ПСС-ом", навела је Пандуревићева.
Наводи да Блануша сноси огромну одговорност, као и да су грађани рекли шта о свему мисле.
Када је ријеч о Петровићевом искључењу из СДС-а,Огњен Бодирога је био јасан те поручио да градоначелник Бијељине и њему слични завршили су са Српском демократском странком, и то не кажем он него Статут Српске демократске странке.
"Замислите колико неко мора бити политички неодговоран да јавно подржава кандидата друге политичке странке за инокосну функцију, а затим покушава да оправда такав поступак. Замислите колико неко мора бити политички неодговоран да на локалним изборима 2024. године у Лопарама подржи противкандидата Раде Савића, кандидата СДС-а, и тиме стане на страну политичког противника сопствене странке. Управо то је учинио Љубиша Петровић, а сада покушава да оправда такав поступак", рекао је Бодирога.
И док се колеге у опозицији, тачније СДС-у расправљају и траже кривца за дебакл на изборима, најгласнији међу њима, предсједник ПСС-а, Драшко Станивуковић је нестао.
Градоначелнику Бањалуке ни трага ни гласа. Након избора на друштвеним мрежама покушао је увјерити грађане и јавност да све иде очекиваним темпом, те је обишао неколико улица у којима су у току инфраструктурни пројекти, одржао и састанак странке да анализира изборне резултате, те подијелио и објаву, која се односила на обиљежавање Недјеље дјетета. Његова посљедња објава посвећена је изражавању саучешћа и опроштају од преминулог др Горана Талића и након тога мук.
Корисници на друштвеним мрежама се питају гдје је нестао први човјек ПСС-а и Бањалуке, и зашто је утихнуо с обзиром да смо од њега навикли на ажурност и „свеприсутност“.
Да ли Станивуковић још увијек анализира изборни резултат или је ипак одлучио да предахне након исцрпне изборне утрке и одмори како би наставио тамо гдје је стао, није нам познато.
Оно што је на чекању јесте сједница Скупштине града Бањалука, а која, како је за АТВ поручио СНСД-ов одборник Маринко Умичевић чека управо на градоначелника.
„Шта се дешава, ни ми не знамо. Градоначелник прво заказује Дневни ред, који прво иде на Колегијум, Колегијум усвоји Дневни ред и за то треба најмање 15 дана и то значи да ни овај мјесец нема Скупштине Града“, поручује Умичевић.
Док се чекају одговори и сједница Скупштине Града, остаје да се види када ће се Станивуковић поново огласити и шта се крије иза изборне тишине.
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