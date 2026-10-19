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Влада Републике Српске за неразвијене и изразито неразвијене општине обезбиједила 4,3 милиона КМ

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19.10.2026 09:37

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Фото: ATV

Влада Републике Српске обезбиједила је у овој години 4,3 милиона КМ за подршку неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, речено је Срни у Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске.

Од укупног износа, 3,3 милиона КМ планирана су редовним буџетом, док је ребалансом буџета за 2026. годину обезбијеђен додатни милион КМ.

За први квартал исплаћено је 750.000 КМ, за други 1,25 милиона КМ, а за трећи милион КМ.

Осим редовних кварталних издвајања, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске подржало је и реализацију девет пројеката у девет неразвијених и изразито неразвијених општина, за шта је издвојено укупно 149.993 КМ.

У Министарству су навели да се расподјела средстава врши у складу са Законом о локалној самоуправи и правилником којим су прописани критеријуми и поступак додјеле, узимајући у обзир остварене укупне и изворне приходе буџета по становнику, густину насељености и број незапослених у односу на број становника.

На основу укупних прихода по становнику распоређује се 35 одсто средстава, према изворним приходима буџета по становнику 25 одсто, док се по 20 одсто распоређује на основу густине насељености и броја незапослених у односу на број становника.

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Намјена ових средстава је подршка локалном развоју и ефикаснијем обављању надлежности локалних заједница, а могу се користити за развој привреде и пољопривреде, заштиту животне средине, изградњу и одржавање комуналне инфраструктуре, здравствену и социјалну заштиту, бригу о младима и развој туризма.

Када је ријеч о могућности да поједине општине из категорије неразвијених и изразито неразвијених пређу у вишу категорију, у Министарству су навели да, према тренутно доступним показатељима, нема назнака да би неке од њих могле напредовати у степену развијености.

Степен развијености локалних заједница утврђује Влада Републике Српске сваке године на основу економских, демографских и других показатеља, међу којима су приходи привредних субјеката и буџетски приходи по становнику, стопа незапослености, густина насељености, број пословних субјеката, природни прираштај и вриједност извршених грађевинских радова.

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Евентуалне промјене статуса локалних заједница зависиће од резултата остварених према прописаним критеријумима.

У Министарству су навели да ће наставити са финансијском подршком овим локалним заједницама, те да је преосталих око 150.000 КМ намијењено суфинансирању њихових пројеката, у складу са прописаним процедурама.

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Тагови :

Влада Републике Српске

новац

општина

Министарство управе и локалне самоуправе

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