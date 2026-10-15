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Влада Републике Српске тражи одговорне за застој у РиТЕ Угљевик

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15.10.2026 13:04

Коментари:

5
Влада Републике Српске
Фото: ATV

Влада Републике Српске утврдиће ко су кривци у ланцу одговорности који су дозволили пропусте због којих на депонији нема довољних количина угља, због чега "Рудник и Термоелектрана Угљевик" тренутно не испоручује електричну енергију.

Из Владе су у одговору за АТВ поручили да се, уз сво поштовање процедура које подразумијевају формално-правне процесе експропријације, није смјело доћи у ситуацију у којој се данас налази РиТЕ Угљевик.

У овој ситуацији ланац одговорности и руковођења је јасан, те истичу да на достављена питања требају одговорити директор „РиТЕ Угљевик", директор „Електропривреде", као и ресорни министар.

Такође, Влада очекује хитан план будућих активности који ће бити презентован Влади Републике Српске и јавности.

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Тагови :

Влада Републике Српске

РиТЕ Угљевик

електрична енергија

Коментари (5)

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