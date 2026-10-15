Црна Гора: Тужилаштво затражило трајно одузимање имовине стечене криминалном аквитношћу

Аутор:АТВ редакција
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Специјално државно тужилаштво Црне Горе затражило је трајно одузимање имовинске користи стечене криминалном активношћу Стефана Јанковића, правоснажно осуђеног за стварање криминалне организације.
Тражи се одузимање имовине која је дијелом уписана на његово име, док се поједине непокретности воде на друга лица, иако су у стварном власништву Јанковића, који се повезује са "шкаљарским кланом".
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Међу непокретностима су два стамбена простора у насељу Добра Вода, површине 45 и 50 квадратних метара, која су формално у власништву других лица, док је њихов стварни власник Јанковић.
Ту су и непокретности у насељу Микулићи, гдје се налазе зграда са двориштем и ливада површине од 540 метара квадратних, која је у својини осуђеног.
Осим непокретности, тражи се трајно одузимање и возила "бе-ем-ве икс пет", које је формално регистровано на друго лице, али је у стварном власништву Јанковића, као и скутер за воду са приколицом.
Тужилаштво тражи и да буду одузете три пушке, оптика, пет оквира за пушке и пиштоље, као и више од 300 комада пушчане и пиштољске муниције, преносе црногорски медији.
Захтјев за трајно одузимање имовинске користи садржи доказе којима Тужилаштво поткрепљује тврдњу да је имовина стечена криминалном активношћу.
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О захтјеву ће одлучивати Виши суд у Подгорици, којем је тужилаштво поднијело приједлог у законском року.
Јанковић је правоснажном пресудом Вишег суда у Подгорици и Апелационог суда Црне Горе осуђен на три године и шест мјесеци затвора због кривичног дјела стварање криминалне организације.
(Срна)
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