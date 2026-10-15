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Почела сезона гријања, али и кварови: Огласили се из Еко топлана

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15.10.2026 13:24

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гријање
Фото: АТВ

Из Еко топлана саопштили су да је сезона гријања у Бањалуци званично почела, али да се током припремних радова, због старости и дотрајалости дистрибутивне мреже, на самом почетку сезоне као и сваке године, суочавају се са кваровима на терену.

Због санације кварова, испорука топлотне енергије у прекиду је у дијеловима улица Гавре Вучковића, Васе Глушца, Новице Церовића, Булевара војводе Степе Степановића, Петра Кочића, Првог крајишког корпуса, Мајке Кнежопољке и Београдске, као и у Студентском дому Никола Тесла, те на Економском, Машинском, Правном и Технолошком факултету.

Из "Еко топлана" додају да је забиљежен и већи квар на вреловоду којим се напајају потрошачи у улицама Мајке Јевросиме, Јована Рашковића и Свете краљице Јелене.

Овај квар је током данашњег дана саниран, те се уредан режим испоруке за већину потрошача у овом дијелу града очекује у току дана, осим за потрошаче у дијелу улице Мајке Јевросиме гдје се још увек ради на уклањању локалног квара.

Из Еко топлана наводе да су све расположиве техничке екипе су на терену и активно раде на лоцирању и санацији кварова како би се у што краћем року успоставио уредан режим испоруке.

"Још једном подсјећамо да су производни капацитети којима управљају Еко топлане Бањалука у потпуности спремни и у стању погонске спремности од 1. октобра, у складу са Одлуком о производњи, испоруци и кориштењу топлотне енергије, "наводи се у саопштењу.

радијатор гријање

Бања Лука

Почиње сезона гријања у Бањалуци

Са друге стране, када је ријеч о дистрибутивној мрежи, ситуација је другачија. Појашњавају да је дистрибутивна мрежа у власништву Града Бањалука, као саставни дио јавне инфраструктуре, док Еко топлане управљају системом и обављају послове одржавања у оквиру расположивих средстава.

"Због недовољних средстава, током овогодишњег ремонтног периода није било могуће реализовати све потребне захвате на дотрајалим дионицама мреже. Због тога и даље постоји могућност кварова, посебно на самом почетку гријне сезоне. Техничке екипе Еко топлана улажу максималне напоре како бисмо све кварове санирали у најкраћем могућем року и свим потрошачима обезбиједили неометану и квалитетну испоруку топлотне енергије, а кориснике молимо за стрпљење и разумијевање", саопштили су из Еко Топлана.

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Тагови :

гријање

Еко топлане

Бања Лука

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