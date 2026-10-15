Logo

Радници Института "Др Мирослав Зотовић" одали почаст преминулом директору Горану Талићу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.10.2026 14:28

Коментари:

1
Горан Талић, директор Завода "Др Мирослав Зотовић"
Фото: Facebook

Радници Института "Др Мирослав Зотовић" одали су данас почаст преминулом директору Горану Талићу.

Радници и колеге су се на три локације у Трапистима, у Бањско рекреативном центру "Терме Бањалука", те у пословној јединици амбулантни "Парк" минутом ћутања, аплаузом и сиренама опростили од свог дугогодишњег директора.

Сахрана доктора Талића биће обављена у петак, у 13 часова на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Горан Талић

Др Мирослав Зотовић

Завод Мирослав Зотовић

Коментари (1)

Више из рубрике

Тадић: Јавност очекује нови устав Српске

Република Српска

Тадић: Јавност очекује нови устав Српске

3 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

Влада Републике Српске тражи одговорне за застој у РиТЕ Угљевик

5 ч

8
Сједница Владе Републике Српске, 15.10.2026.

Република Српска

Завршена сједница Владе Српске: Познато шта је усвојено

6 ч

3
Преминуо професор доктор Горан Талић у 67. години живота, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић"

Република Српска

Шешлија: Неизбрисив траг Талића у медицинској струци

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

12

Објављен нови трејлер за ГТА 6

18

03

Минић у Шамцу на свечаности поводом завршетка прве фазе уређења обале Саве

17

57

Срамно: "Торцидаши" у колони ка Пољуду узвикују "Аушвиц!" и "Устај, Адолфе!"

17

46

Борац против Панатинаикоса у Атини: Познати састави тимова

17

40

АТВ у Атини: Навијачи Борца сутра пред судијом за прекршаје

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима