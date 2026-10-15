Радници Института "Др Мирослав Зотовић" одали почаст преминулом директору Горану Талићу

Аутор:АТВ редакција
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Радници Института "Др Мирослав Зотовић" одали су данас почаст преминулом директору Горану Талићу.
Радници и колеге су се на три локације у Трапистима, у Бањско рекреативном центру "Терме Бањалука", те у пословној јединици амбулантни "Парк" минутом ћутања, аплаузом и сиренама опростили од свог дугогодишњег директора.
Сахрана доктора Талића биће обављена у петак, у 13 часова на гробљу Свети Пантелија у Бањалуци.
(РТРС)
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