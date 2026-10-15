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Тадић: Јавност очекује нови устав Српске

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15.10.2026 14:17

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Тадић: Јавност очекује нови устав Српске
Фото: АТВ

Правник Огњен Тадић изјавио је да јавност очекује да се настави капитални посао израде новог устава Републике Српске, о чему је одлуку у прошлом мандату донијела Народна скупштина, те да Српска ступи у нову фазу уставноправног развоја.

"Уставноправни развој Републике Српске има снажан и здрав коријен у сувереној вољи нашег народа", рекао је Срни Тадић.

Он је подсјетио да је било више покушаја да се тај развој омете страним и противправним интервенцијама и недемократским притисцима.

"У прошлом мандату Народна скупштина донијела је одлуку о приступању консолидацији ових питања и изради новог текста Устава Републике Српске", навео је Тадић.

Тадић је констатовао да јавност, стога, са правом очекује да се тај капитални посао настави и да се дефинишу одредбе које ће представљати нову фазу уставноправног развоја Републике Српске.

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Предсједник Милорад Додик рекао је да је план да 9. јануара буде проглашен нови устав Републике Српске, који ће бити савремен, уважавати конститутивност народа и спријечити злоупотребе у функционисању Српске.

Додик је, између осталог, истакао да ће у новом уставу бити наведено да је Бањалука главни град Републике Српске, а Пале пријестоница, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Огњен Тадић

Устав Републике Српске

правник

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