Тадић: Јавност очекује нови устав Српске

Аутор:АТВ редакција
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Правник Огњен Тадић изјавио је да јавност очекује да се настави капитални посао израде новог устава Републике Српске, о чему је одлуку у прошлом мандату донијела Народна скупштина, те да Српска ступи у нову фазу уставноправног развоја.
"Уставноправни развој Републике Српске има снажан и здрав коријен у сувереној вољи нашег народа", рекао је Срни Тадић.
Он је подсјетио да је било више покушаја да се тај развој омете страним и противправним интервенцијама и недемократским притисцима.
"У прошлом мандату Народна скупштина донијела је одлуку о приступању консолидацији ових питања и изради новог текста Устава Републике Српске", навео је Тадић.
Тадић је констатовао да јавност, стога, са правом очекује да се тај капитални посао настави и да се дефинишу одредбе које ће представљати нову фазу уставноправног развоја Републике Српске.
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Предсједник Милорад Додик рекао је да је план да 9. јануара буде проглашен нови устав Републике Српске, који ће бити савремен, уважавати конститутивност народа и спријечити злоупотребе у функционисању Српске.
Додик је, између осталог, истакао да ће у новом уставу бити наведено да је Бањалука главни град Републике Српске, а Пале пријестоница, преноси Срна.
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