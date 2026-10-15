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"Конаковић покушава да оспори изборну вољу грађана Републике Српске"

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15.10.2026 13:56

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Елмедин Конаковић
Фото: ATV

Члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац изјавио је да институције БиХ не могу бити формиране мимо политичког договора са СНСД-ом и да ће о формирању Савјета министара одлучити лидер те странке Милорад Додик.

Консатујући да су резултати избора у Републици Српској потврдили политичку снагу Милорада Додика и СНСД-а јер су грађани Српске на изборима подржали ту политику, Кошарац је истакао да покушаји формирања власти на нивоу БиХ без СНСД-а не могу обезбиједити стабилно функционисање заједничких институција.

Кошарац је оцијенио да предсједник странке Народ и правда Елмедин Конаковић покушава да оспори изборну вољу грађана Републике Српске, што је неприхватљиво.

Према његовим ријечима, Конаковић је један од креатора покушаја делегитимисања изборне воље српскога народа у БиХ и покушава да се држи своје девизе да може да са губитницима из Републике Српске формирати власт на нивоу институција БиХ.

"Па каква ће то бити власт? Како ће то функционисати?", упитао је Кошарац.

Сташа Кошарац

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Констатујући да постоје политичке разлике између странака, Кошарац је истакао да оспоравање изборне воље српског народа није прихватљиво.

"Имамо различите политичке интересе и циљеве, али никада нисмо оспоравали изборну вољу бошњачког и хрватскога народа. Никада нисмо радили на делегитимисању изборне воље", истакао је Кошарац.

Према његовим ријечима, Конаковић и други политичари воде политику против интереса Републике Српске, која не одустаје од инсистирања од очувања својих уставних надлежности и договора унутар БиХ.

Кошарац је навео да није сигуран да ли уопште вриједи коментарисати Конаковића који се погибио послије дебакла који је доживио на изборима.

"Жаргонски хоћу да кажем, да је он потпуно, пукао послије овог дебакла на изборима у Федерацији БиХ", додао је Кошарац.

Он је напоменуо да већ постоје контакти и разговори са политичким партнерима, посебно истичући партнерство СНСД-а са ХДЗ-ом БиХ и лидером те странке Драганом Човићем.

"Вид‌јели сте, свједоци сте разговора са Човићем гд‌је смо дефинисали наше партнерство иако имамо политичке различитости у неким темама", рекао је Кошарац.

Одговарајући на питање када и на који начин ће бити формиран Савјет министара, Кошарац је одговорио да ће о томе одлучити Додик.

"Све сам вам рекао", додао је Кошарац.

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Тагови :

Елмедин Конаковић

Сташа Кошарац

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