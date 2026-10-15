Усвојена упутства и инструкције за поновљене изборе у Буквику

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ данас је у Сарајеву усвојила упутства и инструкцију за поновне изборе на бирачком мјесту у Буквику, у Брчко дистрикту, који ће бити одржани у недјељу, 18. октобра.
Упутствима су дефинисани рокови изборних активности за поновне изборе у Буквику, а инструкцијом су уређени поступак изборне тишине, посматрања избора, те паковања и достављања изборног материјала.
ЦИК је раније поништио изборе на овом бирачком мјесту јер на дан општих избора 4. октобра бирачи са држављанством Републике Српске нису имали комплетне гласачке листиће и нису могли да гласају за Парламентарну скупштину БиХ, те је одлучио да избори буду поновљени 18. октобра.
Од укупно 406 уписаних бирача на овом гласачком мјесту, 322 има држављанство Републике Српске.
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