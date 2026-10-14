Конаковић о гашењу "Тројке": Чиста лаж

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник странке Народ и правда Елмедин Конаковић каже за АТВ да је писање федералних медија о гашењу "Тројке" (коалиција коју чини СДП, НиП и НС) чиста лаж.
"Не сјећам се да је неком рекао да је то истина. То је потпуно другачија интерпретација састанка. Потпуно је другачији састанак. Сјели смо и размијенили мишљења. СДП није расправио још хоће ли у власт или неће", рекао је кратко Конаковић.
Информацију да је предсједник СДП-а Нермин Никшић обавијестио колеге Елмедина Конаковића (Народ и правда) и Сабину Ћудић (Наша странка) да је пројекат угашен пренио је портал Истрага.ба.
Нешто раније је предсједник Наше странке Сабина Ћудић демантовала ову вијест и поручила да на састанку који је одржан није било најава о прекиду сарадње.
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