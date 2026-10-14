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Конаковић о гашењу "Тројке": Чиста лаж

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14.10.2026 17:45

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Конаковић о гашењу "Тројке": Чиста лаж
Фото: Anadolu/Stipe Majic

Предсједник странке Народ и правда Елмедин Конаковић каже за АТВ да је писање федералних медија о гашењу "Тројке" (коалиција коју чини СДП, НиП и НС) чиста лаж.

"Не сјећам се да је неком рекао да је то истина. То је потпуно другачија интерпретација састанка. Потпуно је другачији састанак. Сјели смо и размијенили мишљења. СДП није расправио још хоће ли у власт или неће", рекао је кратко Конаковић.

Информацију да је предсједник СДП-а Нермин Никшић обавијестио колеге Елмедина Конаковића (Народ и правда) и Сабину Ћудић (Наша странка) да је пројекат угашен пренио је портал Истрага.ба.

Нешто раније је предсједник Наше странке Сабина Ћудић демантовала ову вијест и поручила да на састанку који је одржан није било најава о прекиду сарадње.

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Подијели:

Тагови :

Елмедин Конаковић

Тројка

СДП

Народ и правда

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