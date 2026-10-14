Москва: Кијев наставља са нападима на руске рафинерије

Аутор:АТВ редакција
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Украјина наставља са нападима на руске рафинерије, изјавио је замјеник премијера Русије Александар Новак и истакао да су данас нападнуте двије рафинерије нафте.
„Према подацима Министарства енергетике и компанија, кијевски режим је данас извео напад на двије рафинерије нафте – у Саратовској и Рјазањској области“, рекао је Новак.
Према његовим ријечима, поступци Кијева не указују на знаке кретања ка енергетском примирју.
Предсједник САД Доналд Трамп раније је најавио могуће споразуме између Москве и Кијева. Коментаришући ову изјаву, портпарол Кремља Дмитриј Песков је напоменуо да стране настављају контакте.
У суботу је Трамп оптужио Владимира Зеленског да игнорише захтјеве Вашингтона да не напада руске рафинерије нафте. Према ријечима америчког предсједника, Зеленски је одавно требало да склопи мир са Москвом, али је умјесто тога створио проблеме за цијели свијет. Трамп је предложио Зеленском да одржи изборе како би Украјинци могли да изаберу лидера спремнијег за преговоре.
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