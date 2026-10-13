Цијене нафте у паду

Аутор:АТВ редакција
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Цијене нафте на свјетском тржишту данас су у паду пошто трговци прате стање са нападима на Саудијску Арабију и могућност повећане доставе дизела из Русије.
У Лондону је цијена сирове нафте "брент" из Сјеверног мора мања за 2,02 долара по барелу и сада је 104.,63 долара по барелу.
У Њујорку је цијена свијетле сирове нафте пала за 1,89 долара и износи 91,85 долара по барелу.
Јуче су обје врсте нафте порасле за два долара по барелу и "брент" је достигао највиши износ од 15. септембра.
Амерички предсједник Доналд Трамп раније је објавио да се Русија сагласила да испоручи дизел на глобално тржиште а његова администрација је привремено укинула санкције на руско гориво, преноси Срна.
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