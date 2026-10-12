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Ауди убрзао негативан тренд

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12.10.2026 16:04

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Ауди
Фото: Vlad Dragomir / Pexels

Њемачки произвођач аутомобила Ауди испоручио је купцима 314.905 возила своје истоимене марке током трећег квартала 2026. године, што представља пад од 19,7 одсто у поређењу са истим периодом претходне године.

Негативан тренд тиме је додатно убрзан, с обзиром на то да је пад у другом тромјесечју износио око осам одсто, саопштила је компанија, а преноси њемачки лист Виртшафтсвохе (Wirtschaftswoche).

Током првих девет мјесеци 2026. године, укупне испоруке ове марке достигле су око 1,04 милиона возила, што је смањење од 11,4 одсто у односу на исти период 2025. године.

Највећи пад на тржиштима Кине и САД

Највећи притисак забиљежен је на најважнијим свјетским тржиштима.

У Кини су испоруке током првих девет мјесеци ове године пале за скоро 25 одсто у односу на исти период прошле године, док је у Сједињеним Америчким Државама забиљежен пад од приближно 17 одсто.

С друге стране, у Њемачкој и на остатку европског тржишта забиљежен је благи раст потражње.

Кинеска конкуренција и америчке царине

Ауди, који послује у оквиру Фолксваген групе (Volkswagen Group), суочава се са оштром конкуренцијом домаћих произвођача и општим успоравањем аутомобилског тржишта у Кини. Додатно оптерећење за пословање на америчком тржишту представљају повећане царине.

Дугорочна поређења указују на још већи пад у односу на раније године. У трећем кварталу 2023. године Ауди је купцима испоручио готово 480.000 аутомобила, што је приближно 52 одсто више него у истом периоду ове године.

Шта утиче на испоруке возила?

У аутомобилској индустрији прави се разлика између продаје и испорука. Продаја означава закључене купопродајне трансакције, док испоруке представљају стварни број возила предатих купцима или дистрибутерској мрежи.

Иако су испоруке један од главних показатеља тржишног успјеха, на њихов пад не утиче увијек само смањена потражња, већ и евентуални застоји у ланцима производње или смјена генерација појединих модела у фабрикама.

(Телеграф)

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Тагови :

Ауди

продаја аута

економија

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