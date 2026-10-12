Мерцедес пооштрава мјере штедње: Двије фабрике пред затварањем

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки аутомобилски гигант Мерцедес-Бенз покренуо је ригорозан програм штедње након драстичног пада добити, а управа компаније затражила је да се око 90.000 запослених у Њемачкој врати са 35-часовне на 40-часовну радну седмицу и то без повећања плате
За радника са пуним радним временом то значи чак 260 додатних сати рада годишње, односно више од шест додатних радних седмица. Овим потезом сатница квалификованог радника у Баден-Виртембергу са бруто платом од 4.200 евра пала би са 27,69 на 24,23 евра. Поред тога, управа је одложила исплату годишњег додатка за 2027. годину.
Суочен са падом добити од чак 49 одсто у 2025. години и слабијом продајом на кинеском тржишту, Мерцедес програмом „Next Level Performance“ планира да до 2027. године смањи трошкове за пет милијарди евра.
У оквиру ових мјера већ је укинут споразум о раду од куће и уведено обавезно присуство у канцеларијама до четири дана седмично. Директор производње Мајкл Шибе упозорио је и на могућност затварања чак два погона у Њемачкој једне фабрике за склапање возила и једног погона за производњу погонских склопова, будући да су трошкови производње у њемачким фабрикама чак 70 одсто виши у односу на погоне у Мађарској.
Предложене мјере изазвале су бијес међу радницима. Раднички савјет и синдикат „ИГ Метал“ назвали су пакет штедње „каталогом ужаса“, а десетине хиљада запослених већ су изашле на протестне скупове у Зинделфингену, Унтертирхајму и Растату.
Синдикати изричито поручују да 35-часовна радна седмица није предмет преговора. Међутим, сличне потезе најављују и управе БМВ-а и Фолксвагена, па би овај сукоб могао прерасти у општи рат радника и ауто-индустрије широм Њемачке, преноси Меркус.де.
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