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Мерцедес пооштрава мјере штедње: Двије фабрике пред затварањем

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12.10.2026 08:45

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Мерцедес
Фото: pexels

Њемачки аутомобилски гигант Мерцедес-Бенз покренуо је ригорозан програм штедње након драстичног пада добити, а управа компаније затражила је да се око 90.000 запослених у Њемачкој врати са 35-часовне на 40-часовну радну седмицу и то без повећања плате

За радника са пуним радним временом то значи чак 260 додатних сати рада годишње, односно више од шест додатних радних седмица. Овим потезом сатница квалификованог радника у Баден-Виртембергу са бруто платом од 4.200 евра пала би са 27,69 на 24,23 евра. Поред тога, управа је одложила исплату годишњег додатка за 2027. годину.

Пријете затварањем двије фабрике у Њемачкој

Суочен са падом добити од чак 49 одсто у 2025. години и слабијом продајом на кинеском тржишту, Мерцедес програмом „Next Level Performance“ планира да до 2027. године смањи трошкове за пет милијарди евра.

У оквиру ових мјера већ је укинут споразум о раду од куће и уведено обавезно присуство у канцеларијама до четири дана седмично. Директор производње Мајкл Шибе упозорио је и на могућност затварања чак два погона у Њемачкој једне фабрике за склапање возила и једног погона за производњу погонских склопова, будући да су трошкови производње у њемачким фабрикама чак 70 одсто виши у односу на погоне у Мађарској.

Синдикати поручују: Ово је каталог ужаса!

Предложене мјере изазвале су бијес међу радницима. Раднички савјет и синдикат „ИГ Метал“ назвали су пакет штедње „каталогом ужаса“, а десетине хиљада запослених већ су изашле на протестне скупове у Зинделфингену, Унтертирхајму и Растату.

Синдикати изричито поручују да 35-часовна радна седмица није предмет преговора. Међутим, сличне потезе најављују и управе БМВ-а и Фолксвагена, па би овај сукоб могао прерасти у општи рат радника и ауто-индустрије широм Њемачке, преноси Меркус.де.

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Тагови :

мерцедес

економија

затварање фабрике

радно вријеме

Радници

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