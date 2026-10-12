Аутор:АТВ редакција
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У Србији су од 1. октобра доступна четири нова лијека за лијечење канцера дојке, бешике, јетре, јајника и жучних путева, чиме је савременим терапијама обухваћено укупно 10 онколошких индикација.
Иновативне терапије знатно су унаприједиле могућности лијечења појединих малигних болести, тако је за карцином дојке, осим свих доступних лијекова, од октобра обезбијеђен још један иновативни лијек који је показао изузетне резултате у преживљавању пацијенткиња, пише Блиц.
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Напредак је остварен и у лијечењу карцинома јајника, гдје молекуларна дијагностика и одређивање БРЦА мутационог и ХРД статуса омогућавају одабир пацијенткиња које могу да имају највећу корист од циљане терапије ПАРП инхибиторима.
Проширење доступности ових лијекова на пацијенткиње са ХРД позитивним туморима које немају БРЦА мутацију омогућава већем броју жена терапију одржавања, којом се може одложити повратак или напредовање болести.
У лијечењу карцинома плућа знатно су унапријеђене могућности захваљујући прецизној дијагностици, имунотерапији и циљаним терапијама, а посебан напредак остварен је у лијечењу ситноћелијског карцинома плућа, једног од најагресивнијих малигнитета за који је пацијентима доступна нова терапијска могућност.
Ипак, имунотерапија и савремене циљане терапије и даље нису доступне свим пацијентима са сквамозним и неситноћелијским метастатским карциномом плућа.
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Код карцинома мокраћне бешике уведена је савремена терапијска опција за ресектабилни мишићно-инвазивни карцином у неметастатском стадијуму, док се очекује и увођење имунотерапијских лијекова за метастатски облик болести о трошку здравственог осигурања.
Када је ријеч о карциному грлића материце, превенција се спроводи и кроз ХПВ вакцинацију, али обухват вакцинисане дјеце није довољно добар.
Доступност иновативних терапија за карцином ендометријума и грлића материце разликује се од могућности лијечења карцинома јајника.
У области хематолошких малигнитета, обољелима од мултиплог мијелома доступна је савремена терапија у случају повратка болести, док се као могућност за унапређење лијечења наводи увођење моноклонских антитијела у првој терапијској линији код новодијагностикованих пацијената.
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Помоћник министра здравља Србије Драгана Вујичић рекла је да је држава направила велики искорак за онколошке пацијенте, тако што о свом трошку омогућава лијечења најсавременијим терапијама, између осталог и проширењем листе лијекова.
У Србији сваке године од малигних болести оболи готово 45.000 људи, док више од 20.000 пацијената премине.
(Срна)
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