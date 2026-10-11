Рођаци се потукли због свиња: Један у болници, други ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ је у селу Црвеника код Доброг дола код Куршумлије дошло до свађе и туче између двојице рођака, па је један завршио у нишком Клиничком центру, а други је ухапшен.
Како наводи "Курир", свађа, а затим и туча, започела је због штете које су начиниле свиње, чији је власник један од двојице рођака.
У општем метежу, Ј.Р. (73) је задобио тешке тјелесне повреде главе и због тих повреда је након што му је указана помоћ пребачен у нишки Клинички центар, а Л.Д. (64) је ухапшен због наношење повреда Ј.Р.
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Према првим информацијама, ухапшени тврди да је оштећеног рођака ударао рукама.
У законском року биће саслушан пред тужиоцем Основног тужилаштва у Куршумлији.
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