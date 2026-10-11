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Рој стршљенова изуједао баку (77), није јој било помоћи

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11.10.2026 12:10

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Рој стршљенова изуједао баку (77), није јој било помоћи
Фото: Pixabay

Жена (77) преминула је у Стојнику код Сопота након што ју је рој стршљенова изуједао по глави. Љекари су покушали реанимацију, а тијело је послато на обдукцију.

Језива несрећа догодила се у петак увече у Сопоту у насељу Стојник, када су баку М. А. (77) напали стршљенови док се налазила у дворишту, сазнаје Телеграф.рс.

Према првим информацијама, несрећа се догодила када је рој стршљенова напао несрећну жену у дворишту, приликом чега су је изуједали у предјелу главе. М. А. је након тога пала на земљу без знакова живота.

О свему је обавијештена хитна служба дома здравља у Сопоту, која је брзо стигла и покушала реанимацију, али несрећној жени није било спаса и љекари су само могли да констатују смрт.

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Према информацијама до којих је дошао, тијело несрећне жене превезено је у Институт за судску медицину на обдукцију како би се утврдио узрок смрти.

Истрага, која би требало да расвијетли све околности овог догађаја, је у току.

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Тагови :

стршљен

Стршљенови

Сопот

жена

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