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Ухапшена двојица мушкараца: Покушали бацити Молотовљев коктел на угоститељски објекат

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10.10.2026 18:45

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Полиција је спријечила покушај паљења угоститељског објекта на Новом Београду и ухапсила двојицу мушкараца.

Мушкарци чији су иницијали Б.Б. (18) и Н.С. (20) ухапшени су због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело изазивање опште опасности, саопштено је из МУП-а Србије.

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Они су осумњичени да су протекле ноћи у 1.50 часова покушали да изазову пожар на једном угоститељском објекту на Новом Београду, за шта су спремили Молотовљев коктел и фантомке, у чему су их спријечили полицијски службеници, преноси Срна.

По налогу дежурног тужиоца, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Трећем основном јавном тужилаштву, додали су из полиције.

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Тагови :

Нови Београд

Полиција

хапшење

МУП Србије

бачен Молотовљев коктел

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