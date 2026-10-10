Ухапшена двојица мушкараца: Покушали бацити Молотовљев коктел на угоститељски објекат

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је спријечила покушај паљења угоститељског објекта на Новом Београду и ухапсила двојицу мушкараца.
Мушкарци чији су иницијали Б.Б. (18) и Н.С. (20) ухапшени су због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело изазивање опште опасности, саопштено је из МУП-а Србије.
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Они су осумњичени да су протекле ноћи у 1.50 часова покушали да изазову пожар на једном угоститељском објекту на Новом Београду, за шта су спремили Молотовљев коктел и фантомке, у чему су их спријечили полицијски службеници, преноси Срна.
По налогу дежурног тужиоца, осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Трећем основном јавном тужилаштву, додали су из полиције.
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