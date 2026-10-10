Беба пронађена мртва у породичној кући: Познати први детаљи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У породичној кући у Зрењанину преминула је беба, а полиција и надлежно тужилаштво у Србији раде на утврђивању свих чињеница и околности овог случаја.
Према незваничним информацијама, за сада нема назнака да је смрт наступила под сумњивим околностима, док се као једна од могућности разматра природна смрт.
Како се незванично сазнаје, тијело бебе упућено је на обдукцију, која би требало да помогне у утврђивању тачног узрока смрти, преноси Радио Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
8 ч0
Србија
10 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму