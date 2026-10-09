Тинејџер (19) аутомобилом намјерно 'покосио' познаника: Прије тога бацали саксије и камење

Аутор:АТВ редакција
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Права драма догодила се почетком ове недјеље на Палилули када је А.М. (19) како се сумња, колима намјерно прегазио човјека.
Према информацијама, инцидент се догодио када је А.М. био у колима и возио Палилулом када је на тротоару угледао познаника са чијим је братом наводно био у сукобу.
Сцена
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"Познаник га је угледао, како тврди мрко погледао, а потом изненада бацио саксију на шоферку аутомобила од А.М.", каже извор “Блица” упознат са случајем.
Међутим, тада почиње нови хаос. Према информацијама до којих се дошло, А.М. је изашао из кола и почео да се свађа са нападачем. Како се сумња, тада је нападач кренуо да скупља камење које је запазио поред себе и почео да га гађа.
"У том тренутку А.М. улази у своје возило и додаје гас. Мушкарац са којим се сукобио је кренуо да бјежи, покушао је да прескочи ограду јер је видио да му А.М. иде у сусрет да га прегази. Међутим, ограду није успио да прескочи, усљед чега је А.М. налетио возилом на њега и ударио га предњим дијелом возила ", каже извор упознат са случајем.
БиХ
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Према информацијама, обојица мушкараца потврдили су на саслушању ову верзију догађаја.
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