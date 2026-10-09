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Какав нечовјек мораш бити: Ударио дјевојчицу код школе и побјегао

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09.10.2026 21:19

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Удес у Новом Пазару
Фото: Screenshot / YouTube

У Улици Ослобођења у Новом Пазару, у близини школе познате као "Тршо" возило је ударило дјевојчицу, након чега се возач удаљио с мјеста несреће.

Младић који се налазио на мотоциклу кренуо је за возачем након што је возило напустило мјесто догађаја, преноси портал "Санџак Данас".

Информације о здравственом стању дјевојчице и евентуалним повредама нису достављене, због чега се о посљедицама удара не може поуздано говорити.

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"Рено" којим је ударена дјевојчица код школе "Тршо" украден је истог дана с градилишта, сазнаје "Санџак Данас" из полицијских извора.

Возач је након несреће побјегао, уклонио регистарске таблице и продао аутомобил за мали износ.

Истрага је у току, а за њим се и даље трага.

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Таг :

Нови Пазар

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