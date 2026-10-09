Није пристао на развод? Мушкарац убио жену и пријатеља, има још рањених

Аутор:АТВ редакција
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Злочин који се догодио у петак послије подне у селу Ливоч код Гњилана, испоставило се да је двоструко убиство.
Сумња се да је један мушкарац убио своју супругу, пријатеља (члана њене породице) и ранио још три особе, сазнају извори портала ИндексОнлине.
Према првим информацијама, сумња се да је жртва из породице Богујевци из села Ливоч, док је осумњичени за убиство из породице Рамуши из села Лаштица.
Сумња се да је до крвопролића дошло усљед породичних проблема и захтјева за развод брака, али ове информације још увијек нису званично потврђене.
Полиција је изашла на лице мјеста и интензивно се бави овим случајем.
Портал ИндексОнлине контактирао је портпарола полиције за регион Гњилана, Исмета Хашанија, који је најавио да ће се ускоро званично огласити поводом овог случаја.
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