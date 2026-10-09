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Ванредно у школама широм Србије, сви ученици евакуисани

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09.10.2026 13:07

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Ванредно у школама широм Србије, сви ученици евакуисани
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

Дојаве о постављеним бомбама стигле су данас школама широм Србије. Полиција је алармирана, а ученици евакуисани.

Из пет основних и једне средње школе у Лесковцу јутрос су евакуисани ученици због дојава о подметнутој бомби.

Дојаве су, како је речено, стигле на школске имејл адресе, као и раније, а то је потврђено за Југмедију у Полицијској управи Лесковац.

Ријеч је, између осталог, и о Музичкој школи у Лесковцу и Основној школи "Светозар Марковић" у Вучју.

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Такође, у више основних и средњих школа на територији Јужнобачког округа од јутрос су пристигле дојаве о бомбама.

Дојаве су стигле путем имејл адреса школских установа, уз наводе да су у школским просторијама постављене експлозивне направе.

Подсјетимо, јутрос је због дојаве о бомби евакуисана и Основна школа "Вук Караџић" у Новом Саду, а рад је прекинут и у многим школама у Београду. Разлог је исти – дојава о бомби.

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Тагови :

дојава о бомби

Школа

Србија

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