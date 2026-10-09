Ванредно у школама широм Србије, сви ученици евакуисани

Аутор:АТВ редакција
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Дојаве о постављеним бомбама стигле су данас школама широм Србије. Полиција је алармирана, а ученици евакуисани.
Из пет основних и једне средње школе у Лесковцу јутрос су евакуисани ученици због дојава о подметнутој бомби.
Дојаве су, како је речено, стигле на школске имејл адресе, као и раније, а то је потврђено за Југмедију у Полицијској управи Лесковац.
Ријеч је, између осталог, и о Музичкој школи у Лесковцу и Основној школи "Светозар Марковић" у Вучју.
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Такође, у више основних и средњих школа на територији Јужнобачког округа од јутрос су пристигле дојаве о бомбама.
Дојаве су стигле путем имејл адреса школских установа, уз наводе да су у школским просторијама постављене експлозивне направе.
Подсјетимо, јутрос је због дојаве о бомби евакуисана и Основна школа "Вук Караџић" у Новом Саду, а рад је прекинут и у многим школама у Београду. Разлог је исти – дојава о бомби.
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