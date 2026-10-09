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Драма у Прагу: Запалио се аутобус који је превозио српске гимназијалце

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09.10.2026 10:45

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Драма у Прагу: Запалио се аутобус који је превозио српске гимназијалце
Фото: screenshot / RTS

Аутобус којим су ученици Гимназије у Суботици путовали на матурску екскурзију у Праг запалио се јуче у јутарњим часовима. Према тренутно доступним информацијама, у тренутку избијања пожара ученици су се налазили у хотелу и нико није повријеђен, саопштено је из Уније средњошколаца Србије, а да је дошло до овог инцидента потврдио је и директор суботичке гимназије.

Како преноси РТС, аутобус се запалио на паркингу, повријеђених нема, а дјеца су у тренутку избијања пожара била на доручку у хотелу.

Свих 200 матураната суботичке Гимназије „Светозар Марковић“ јутрос се безбједно вратило са екскурзије у Чешкој, потврдио је за РТС директор Гимназије „Светозар Марковић“ у Суботици Данило Попов.

Директор гимназије рекао је да данас очекује извјештај о том догађају, али да има сазнања да је аутобус био празан на паркингу, да је пожар избио из за сада непознатих разлога, те да нико од матураната није био у њему, јер су се налазили у хотелу на доручку.

Стигао замјенски аутобус

Како је изјавио Попов, новосадска агенција која је организовала екскурзију одмах је обезбиједила замјенски аутобус, тако да је током јучерашњег дана програм у Чешкој настављен према плану.

Како је саопштено из Уније средњошколаца Србије, а према информацијама којима располажу, званични извјештај о узроку пожара још није доступан, због чега у овом тренутку није могуће са сигурношћу говорити о томе шта је довело до инцидента нити утврђивати евентуалну одговорност.

За наставак путовања обезбијеђен је други аутобус, додаје се.

И даље се чека да надлежне службе утврде узрок пожара, да се разјасне околности догађаја и да се јавности пруже поуздане информације о безбједности ученика и евентуалним пропустима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

аутобус

пожар

ватра

гимназија

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