Ергела коња у Белегишу, прва су Србији са фризијском расом

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Људи и коњи одувијек су били у нераскидивој вези, те су се кроз вијекове низале мудре изреке о овим племенитим животињама. Једну од најупечатљивијих изговорио је Винстон Черчил који је рекао да "нити један тренутак није губљење времена кад смо у седлу".
Бојан Новоселац из Белегиша први пут је оседлао коња са десет година и од тада су дио његове свакодневнице.
"Нема љепше него да сједнеш на коња. Пошто ти и коњ морате, кад сте на коњу, мораш да будеш повезан, ти пратиш његов ритам он прати твој. Искључиш се и онда уживаш", каже Новоселац у емисији "У нашем атару" за Вертиго продукцију.
Бојан поред узгајивачнице расних паса, упио је своју љубав према коњима да пренесе и на кћерку Хану. За коњички клуб Мирела који је добио назив по Бојановој мајци, чуло и ван граница Србије.
"Данас бројимо 30 грла, а некада смо почели само са једним. Развијаћемо се и даље што правимо и нову штали по холандским стандардима. Само за фризијске коње пошто смо ми прије шест година увезли првог фризијског коња у Србију и ми смо први увозници фризијске расе у Србију, сада тренутно бројимо 15 грла фризијских коња", каже Бојан.
Додаје да су карактеристике фризијског коња дуга и лијепа грива као и реп. А карактеристични су и зглобови који имају јаку длаку. Поред тога ова раса је позната и по лијепом држању и грациозности.
Да би се за добрим коњем дигла прашина потребно је много рада каже Новоселац.
Опширније погледајте у видеу:
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