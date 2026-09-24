Промијенио име коњу јер је асоцирало на Хитлера

Аутор:АТВ редакција
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Амерички "Клуб џокеја" донио је данас одлуку да се име тркачког коња "Аустријски сликар" (Аустриан Паинтер) промијени у "Веселе ноге" (Merrylegs) након жалбе да то име указује на нацистичког лидера Адолфа Хитлера.
Име коња привукло је пажњу јавности након што је побиједио на својој дебитантској трци почетком седмице у Индијанополису.
Хитлер је рођен у Аустрији и био је умјетник прије него што је постао лидер нацистичке странке у Њемачкој.
"Регистар је утврдио да то име није погодно према регулативи којом је забрањено носити имена која су вјероватно увредљива или пријетећа по разним факторима", наводи се у саопштењу "Клуба џокеја".
Власник и узгајивач коња Скот Хербертсон објавио је на друштвеним медијима да име указује на аустријског сликара Густава Климта.
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Хербертсон је власник и кобиле чије је име "Нови поредак", а наводно га је добила по његовом омиљеном музичком саставу.
"Нови поредак" је такође термин из нацистичког плана за окупацију Европе, преноси Срна.
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