Пришао раку па се шокирао када је видио шта држи у кљештима

Аутор:АТВ редакција
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Видео, наводно забиљежен на Флориди, изазвао је и бројне коментаре због необичне сцене, али и сумње појединих корисника да ли је снимак аутентичан или је направљен уз помоћ вјештачке интелигенције.
На виралном видеу види се пас који њушка по дворишту, када се изненада појављује рак са предметом налик ножу у кљештима.
Животиња покушава да замахује сјечивом према псу, због чега његов власник одмах реагује.
Едуардо Алварез објавио је снимак уз коментар да је "на Флориди све измакло контроли". Када је угледао рака, прискочио је у помоћ свом љубимцу Самер.
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"Самер, гдје си, дођавола, пронашла рака са ножем?!“, узвикнуо је Алварез.
Послије неколико покушаја успио је да зграби необичног "нападача" и однесе га у своје двориште.
Уз смијех је рака назвао "гангстером", док је пса упозорио да се не качи са њим.
Према наводима из приче, вјероватно је ријеч о плавом копненом раку, врсти која се може пронаћи на Флориди и чији распон ногу може достићи око 30 центиметара.
Снимак је веома брзо постао виралан и прегледан је више од 20 милиона пута.
Док су се многи корисници шалили на рачун необичног "наоружаног рака", други су покушавали да утврде да ли је сцена стварна.
Поједини коментатори изразили су сумњу да је снимак генерисан вјештачком интелигенцијом. Ипак, сличан случај забиљежен је и раније. Током камповања у Јапану 2022. године снимљен је џиновски кокосов рак како у кљештима држи кухињски нож.
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Због тога је необичан снимак поново отворио питање: да ли је "рак гангстер" заиста пронашао нож или је у питању још један вирални АИ видео?
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