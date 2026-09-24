Лажни љекари звали људе, па им покупили велике паре и злато

Аутор:АТВ редакција
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У Београду је ухапшен Д. Н. (59) због сумње да је са још неколико особа извршио двије преваре.
Осумњичени су се телефоном лажно представљали као љекари и тражили новац и накит за наводну хитну операцију члана породице.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, Управе криминалистичке полиције – Одјељења за сузбијање имовинских деликата, у сарадњи са Првим основним јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су Д. Н. (59) због постојања основа сумње да је извршио два кривична дјела превара.
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"Како се сумња, он и још неколико за сада непознатих особа, током овог мјесеца су у два наврата путем телефона, оштећене доводили у заблуду, лажно се представљајући као љекари који треба да изврше хитну операцију над неким од ужих чланова њихове породице, који су тешко повријеђени, и у то име од оштећених захтевали одређени новчани износ и златан накит", саопштено је из МУП.
На тај начин, они су, како се сумња, од оштећених преузели укупно 200.000 динара, два златна ручна сата и осам дуката.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву, преноси Курир.
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