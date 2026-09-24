Лепосава у 47. години постала мајка близанаца, њене ријечи одјекују далеко

Аутор:АТВ редакција
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Лепосава Јовчић је у 47. години постала мајка близанаца Саве и Симеона, након два неуспјешна покушаја вантјелесне оплодње.
Њена прича свједочи о годинама борбе, неизвјесности и истрајности на путу до потомства.
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Лепосава је жена која је успјешна у каријери, али у њој је тињала жеља коју није баш једноставно остварила, а онда се десило чудо, које је дупла круна њене упорности.
У 47. години, користећи предности савремене медицине, постала је мајка Саве и Симеона. Ускоро ће прославити трећи рођендан, а дјечаци су мајци највећа радост и смисао живота.
Њена прича је прича о борби за мајчинство којој ништа није могло стати на пут. Сада док дјецу води у вртић, мотивише и инспирише све жене које желе да се остваре у овој улози, преноси "Информер".
Каже да у животу није радила ништа напорније и истовремено ништа љепше.
"Прије свега хоћу да поручим свакој жени која води битку за потомство да никада не губи вјеру", започиње причу Лепосава.
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Родом је из Бујановца, ради као тужилачки помоћник у Вишем јавном тужилаштву у Врању, а након дипломирања, усавршавала се и напредовала у каријери.
Сплет животних околности и партнерске везе које нису обећавале, учиниле су да једног дана, на изненађење чак и најближих, учини оно што је одувијек жељела, да се оствари као мајка. Двије неуспјеле вјештачке оплодње, нису је обесхрабриле.
"За други покушај изабрала сам клинику у Солуну и упркос солидним примањима за наше прилике, морала сам да подигнем прилично велики кредит. Као хришћанка имала сам дилему. Жељела сам да знам ко ће бити отац мог дјетета и донор ћелија, па сам се договорила да донор ћелија буде мој пријатељ и колега. У Солуну сам боравила све док нисам добила лијепу вијест да ћу постати мајка", прича Лепосава.
Сада као мајка Саве и Симеона, каже да не размишља о својим годинама, јер има теорију да не треба да рађаш дјецу да ти у старости "дају чашу воде", већ да их одгојиш у добре људе који ће да уљепшају овај свијет.
Бебе су одлучиле да поране и да након седам мјесеци напусте мамин стомак.
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"Сва агонија и бриге око пријевременог порођаја нестале су оног момента када су ми на груди спустили двије мрвице, које су дан по дан у болници постајали јачи, а ја све храбрија, јер сам у рукама држала највеће благо, Саву и Симеона. Након више од два мјесеца били смо спремни да дођемо нашој кући", сјећа се Лепосава, која је себи остварила највећу жељу.
А о томе какав је осјећај кад се пар суочи са тим, тј. жена, да мора на ВТО, каже да се то може описати као неизвјесност, страха, уз стални притисак, анализе, инјекције, да ли је све урадила како треба.
"Без праве исконске вјере у Бога и психолошке подршке, ништа. Коцкаш се на неки начин, улажеш све и никада не знаш исход. Хормонске терапије дјелују на сваког другачије, час плачеш, час се смијеш. Огромна снага и воља је потребна, побиједити искушења, али те води циљ, јер желиш дијете, желим у руке да држим своје дијете. Сјећам се свих покушаја, први покушај у болници у Скопљу, у журби, хитрости, љекари ћуте, сестре те едукују, хиљаду проблема, куповина скупих инјекција којих нема у апотекама, постајеш сестра, саму себе шприцаш, јуриш новац, инјекције и у тој јурњави пратиш јајну ћелију, журба, нервоза. То је био први и једини покушај у Скопљу и трајао је мјесецима. Психички је најтеже, неизвјесност убија човјека", сјећа се Лепосава.
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Одгајати сам близанце није ни мало лако. Како каже, стално су ту, вируси инхалације, разболи се један, па други, па се терапије продуже и трају по 20 дана. Сматра да, "треба много руку за одгајање дјеце".
Паровима који воде борбу за добијање потомства поручује, "борите се, борба чини човјека још јачим".
"Ми смо дужни да покушамо, учинимо све заједно са љекарима, а посљедњу ријеч има Бог. Снага се нађе кад помислиш одгојио си два човјека, двије душе, које ће свијет учинити љепшим, њихов загрљај, пољубац је мени све у најтежим животним тренуцима", поручује Лепосава.
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