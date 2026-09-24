Шта ће бити са старим еврима када нови дођу у оптицај? Ево да ли остајете без њих

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нове новчанице евра имаће побољшане заштитне елементе и биће приступачније и одрживије, а њихово постепено пуштање у оптицај очекује се почетком 2030-их.
Скоро 10 милиона грађана је широм Европе учествовало у јавној анкети Европске централне банке (ЕЦБ) и изнијело мишљење о будућем дизајну новчаница евра.
Укупно је у анкети учествовало 9,96 милиона људи.
"Овај невјероватан податак потврђује да међу Европљанима влада велико интересовање за будуће новчанице евра. Укључивање грађана у редизајнирање је важан корак у припреми сљедеће серије новчаница", рекла је предсједница ЕЦБ-а Кристин Лагард у саопштењу.
У анкети је учествовало 2,6 одсто становништва еврозоне. Забиљежено је велико интересовање у свим старосним групама, укључујући млађе генерације, а двије трећине испитаника било је млађе од 35 година.
Како би резултати анкете били репрезентативни за становништво еврозоне, подаци ће бити анализирани стандардним статистичким методама.
Занимљивости
Пришао раку па се шокирао када је видио шта држи у кљештима
Анкета је спроведена од 23. јула до 21. септембра 2026. године, а циљ је био да се прикупе мишљења грађана о десет предлога дизајна који су ушли у ужи избор. Приједлози се заснивају на темама "Европска култура" и "Ријеке и птице".
Засебна анкета, коју је независна истраживачка компанија спровела на репрезентативном узорку грађана еврозоне са истим питањима, тренутно се приводи крају.
Коначна одлука о дизајну евра крајем године
При доношењу одлуке о коначном дизајну будућих новчаница евра, која се очекује крајем 2026. године, Управно веће ЕЦБ-а узеће у обзир резултате обе анкете, препоруке независног жирија конкурса за дизајн и техничку процјену.
ЕЦБ у овој фази неће објавити резултате за појединачне предлоге дизајна. Након доношења одлуке, објавиће детаљан извештај о анкетама, са повратним информацијама о сваком приједлогу и резултатима из различитих држава.
Након одлуке Управног вијећа, изабрано решење биће додатно прилагођено и дорађено како би се на основу њега израдиле стварне новчанице.
Нове новчанице евра имаће побољшане заштитне елементе и биће приступачније и одрживије. Њихово постепено пуштање у оптицај очекује се почетком 2030-их.
Постојеће новчанице евра и даље ће важити и остаће у оптицају заједно са новом серијом, преноси Каматица.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
26
16
24
16
21
16
14
16
13
Тренутно на програму