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Шта ће бити са старим еврима када нови дођу у оптицај? Ево да ли остајете без њих

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24.09.2026 15:48

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Шта ће бити са старим еврима када нови дођу у оптицај? Ево да ли остајете без њих
Фото: Envato/AtlasComposer

Нове новчанице евра имаће побољшане заштитне елементе и биће приступачније и одрживије, а њихово постепено пуштање у оптицај очекује се почетком 2030-их.

Скоро 10 милиона грађана је широм Европе учествовало у јавној анкети Европске централне банке (ЕЦБ) и изнијело мишљење о будућем дизајну новчаница евра.

Укупно је у анкети учествовало 9,96 милиона људи.

"Овај невјероватан податак потврђује да међу Европљанима влада велико интересовање за будуће новчанице евра. Укључивање грађана у редизајнирање је важан корак у припреми сљедеће серије новчаница", рекла је предсједница ЕЦБ-а Кристин Лагард у саопштењу.

У анкети је учествовало 2,6 одсто становништва еврозоне. Забиљежено је велико интересовање у свим старосним групама, укључујући млађе генерације, а двије трећине испитаника било је млађе од 35 година.

Како би резултати анкете били репрезентативни за становништво еврозоне, подаци ће бити анализирани стандардним статистичким методама.

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Анкета је спроведена од 23. јула до 21. септембра 2026. године, а циљ је био да се прикупе мишљења грађана о десет предлога дизајна који су ушли у ужи избор. Приједлози се заснивају на темама "Европска култура" и "Ријеке и птице".

Засебна анкета, коју је независна истраживачка компанија спровела на репрезентативном узорку грађана еврозоне са истим питањима, тренутно се приводи крају.

Коначна одлука о дизајну евра крајем године

При доношењу одлуке о коначном дизајну будућих новчаница евра, која се очекује крајем 2026. године, Управно веће ЕЦБ-а узеће у обзир резултате обе анкете, препоруке независног жирија конкурса за дизајн и техничку процјену.

ЕЦБ у овој фази неће објавити резултате за појединачне предлоге дизајна. Након доношења одлуке, објавиће детаљан извештај о анкетама, са повратним информацијама о сваком приједлогу и резултатима из различитих држава.

Након одлуке Управног вијећа, изабрано решење биће додатно прилагођено и дорађено како би се на основу њега израдиле стварне новчанице.

Нове новчанице евра имаће побољшане заштитне елементе и биће приступачније и одрживије. Њихово постепено пуштање у оптицај очекује се почетком 2030-их.

Постојеће новчанице евра и даље ће важити и остаће у оптицају заједно са новом серијом, преноси Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

евро

Еври

нове новчанице

економија

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