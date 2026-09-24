Цијена нафте пробила "психолошку границу"

Цијена фјучерса за нафту "брент" за испоруку у новембру премашила је 106 долара по барелу на лондонској берзи, први пут од 17. септембра, показују подаци са тржишта.

Цијена нафте брент била је рано јутрос у порасту од 1,88 одсто, на 105,02 долара по барелу и наставила је да расте, достигавши 106,13 долара по барелу, што представља раст од 2,96 одсто.

Истовремено, цијена фјучерса на нафту ВТИ за испоруку у октобру порасла је за 2,43 одсто, на 94,4 долара по барелу.

Шта је "психолошка граница"

У економији и трговини енергентима, појам психолошке границе нафте односи се на кључне округле цифре (нпр. $50, $80 или $100 по барелу) које немају математичко упориште, али снажно утичу на понашање инвеститора, берзанске спекулације и глобалне економске прогнозе.