Готовина полако одлази у прошлост, али и даље доминира

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Нијемци више не плаћају готовином онолико често као раније, али и даље користе кеш чешће него већина других европских купаца, показао је годишњи извјештај објављен у сриједу, 22. септембра.
Становници Њемачке су у 2025. у просјеку обавили 300 електронских плаћања по особи, наводи Бостонска консултантска група, аутор глобалног извјештаја о плаћањима.
Савјети
Рецепт за славски колач који увијек успије
Анализа обухвата сва електронска плаћања потрошача, укључујући картична, на основу података Европске централне банке.
Насупрот Њемачкој, Норвешка, Данска, Шведска и Финска имају највише електронских трансакција по становнику, око 700.
Просјек за Европску унију износи око 400.
Број трансакција по становнику у Њемачкој, међутим, расте брже, око 10 одсто, док је просјек ЕУ осам посто.
"Нијемци сустижу друге када је ријеч о дигиталним плаћањима, али и остају вјерни готовини", рекао је стручњак БЦГ за плаћања и трансакционо банкарство Маркус Ампенбергер.
Република Српска
Минић: Компанија "Орао" је понос Српске и њен привредни гигант
Тренд ка друштву са све мање готовине се убрзава, пише "дпа".
Њемачка централна банка је у свом двогодишњем извјештају у јуну навела да се прошле године готовина користила у само 45 одсто трансакција, у односу на 51 одсто 2023.
Старији људи, особе са здравственим проблемима или нижим примањима, као и они без дигиталног искуства, чешће користе готовину, преноси "Радиосарајево".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
10
17
06
17
04
16
53
16
52
Тренутно на програму