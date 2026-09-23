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Готовина полако одлази у прошлост, али и даље доминира

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23.09.2026 15:10

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Нијемци више не плаћају готовином онолико често као раније, али и даље користе кеш чешће него већина других европских купаца, показао је годишњи извјештај објављен у сриједу, 22. септембра.

Становници Њемачке су у 2025. у просјеку обавили 300 електронских плаћања по особи, наводи Бостонска консултантска група, аутор глобалног извјештаја о плаћањима.

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Анализа обухвата сва електронска плаћања потрошача, укључујући картична, на основу података Европске централне банке.

Насупрот Њемачкој, Норвешка, Данска, Шведска и Финска имају највише електронских трансакција по становнику, око 700.

Просјек за Европску унију износи око 400.

Број трансакција по становнику у Њемачкој, међутим, расте брже, око 10 одсто, док је просјек ЕУ осам посто.

"Нијемци сустижу друге када је ријеч о дигиталним плаћањима, али и остају вјерни готовини", рекао је стручњак БЦГ за плаћања и трансакционо банкарство Маркус Ампенбергер.

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Тренд ка друштву са све мање готовине се убрзава, пише "дпа".

Њемачка централна банка је у свом двогодишњем извјештају у јуну навела да се прошле године готовина користила у само 45 одсто трансакција, у односу на 51 одсто 2023.

Старији људи, особе са здравственим проблемима или нижим примањима, као и они без дигиталног искуства, чешће користе готовину, преноси "Радиосарајево".

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Тагови :

Готовина

Кеш

новац

Њемачка

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