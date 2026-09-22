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Цијена нафте брент пала испод 98 долара по барелу

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22.09.2026 13:45

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијена фјучерса на нафту брент за испоруку у новембру ове године на лондонској берзи пала је испод 98 долара по барелу, први пут од 8. септембра ове године, показују подаци са тржишта.

Цијена нафте брент била је јутрос у паду од 2,35 одсто и износила је 97,98 долара по барелу, да би се стабилизовала на 98,14 долара по барелу, што представља пад од 2,19 одсто

Истовремено, фјучерси на нафту ВТИ за испоруку у октобру појефтинили су за 2,91 одсто, на 89,68 долара по барелу, преноси Срна.

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Нафтали Бенет

економија

Цијене

цијене нафте

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