Цијена нафте брент пала испод 98 долара по барелу

Аутор:АТВ редакција
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Цијена фјучерса на нафту брент за испоруку у новембру ове године на лондонској берзи пала је испод 98 долара по барелу, први пут од 8. септембра ове године, показују подаци са тржишта.
Цијена нафте брент била је јутрос у паду од 2,35 одсто и износила је 97,98 долара по барелу, да би се стабилизовала на 98,14 долара по барелу, што представља пад од 2,19 одсто
Истовремено, фјучерси на нафту ВТИ за испоруку у октобру појефтинили су за 2,91 одсто, на 89,68 долара по барелу, преноси Срна.
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