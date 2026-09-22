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Породица мислила да је бака мртва, ставили је у сандук и оплакали је: Онда је примјећено нешто чудно

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22.09.2026 14:19

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Сандук сахрана цвијеће обичаји
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Прича о жени у седамдесетим годинама, из кинеске провинције Хебеј, која је боловала од церебралне тромбозе и истовремено се лијечила од рака, привукла је пажњу јавности.

Према локалним медијима, љекари су закључили да обољења више није могуће лијечити, након чега ју је породица одвела кући.

Шок изненађење за фамилију

Жена је 8. септембра пронађена без знакова живота, па је фамилија сместила тијело у ковчег са хлађењем, док је чекала да се окупе сви рођаци.

Међутим, наредне вечери догодило се нешто што је све изненадило, преноси South China Morning Post.

Наиме, снаја је чула тихе звуке налик “зујању“ који су допирали из унутрашњости ковчега. Породица га је одмах отворила и угледала старицу живу! Била је у тешком стању, није могла да једе, нити да пије.

Нажалост, преминула је касније исте вечери, а сахрањена је 13. септембра.

"Нико не би измислио причу..."

Један члан породице касније је објавио детаље несвакидашње приче на мрежама, што је изазвало бројна питања, па и да ли је прича аутентична.

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“Нико не би измислио причу о животу и смрти члана сопствене породице“, написао је он.

Локални медији преносе да је тијело несрећне жене смјештено у ковчег са хлађењем, али да није био подешен на дубоко замрзавање.

Једно од могућих објашњења овог случаја, како наводе љекари, јесте стање познато као “привидна смрт”.

"Надам се да је пронашла мир"

Ријеч је о ситуацији у којој су витални знаци толико слаби да их је изузетно тешко регистровати.

Необичан случај изазвао је бројне реакције на друштвеним мрежама, а један корисник је написао: “Овакав ‘повратак’ вјероватно је био болан за несрећну жену. Надам се да је пронашла мир на оном свијету“.

Други је додао: “Породица је прво требало да добије званичну потврду о смрти из болнице”.

Трећи корисник поменуо је локалне обичаје: “У прошлости су породице често држале преминуле код куће три дана. Данас се све одвија толико брзо да се неки људи кремирају убрзо пошто буду проглашени мртвима“.

(телеграф)

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Тагови :

сахрана

жена

Мртвачки сандук

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