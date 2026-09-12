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Отац на синовој сахрани претукао човјека због коментара

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12.09.2026 09:29

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Фото: Pexel/ Kindel Media

Комеморација седамнаестогодишњем Колу Вортију у Тезиди Крематоријуму претворила се у инцидент када је његов отац, Гај Ворти (39), усред службе физички напао једног од присутних.

Кол је био један од шест младића који су прошлог мјесеца погинули у украденом аутомобилу марке "волксваген". Возило је великом брзином ишло у супротном смјеру на брзој саобраћајници, након чега се директно сударило са полицијским возилом. У несрећи су, поред шесторице младића, страдала и двојица полицајаца, Метју Блејдс (37) и Том Клох (38).

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Током службе одржане ове недјеље, отац Ворти је наводно бурно реаговао на коментар једног од ожалошћених. Према наводима полиције, "замјерио је" на оно што је мушкарац рекао, након чега га је физички напао.

Због инцидента је против њега подигнуто више оптужби - за наношење тјелесних повреда, нарушавање јавног реда и мира и ометање полиције. Пред судом за прекршаје у Тиздију требало би да се појави у октобру.

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Додатну пажњу случају привлачи информација да је Вортијева кућа недавно озбиљно оштећена у нападу који полиција истражује као могући обрачун повезан са криминалним групама.

Полиција Кливленда наставља истрагу, док околности инцидента на комеморацији и мотив напада остају предмет поступка, преноси "Ало".

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Туча

сахрана

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