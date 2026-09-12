Ухапшен након стравичне несреће у којој је погинула жена

Аутор:АТВ редакција
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А прије свега овога, у Фочи, посјета болници у 13:15. Биће и изјаве након посјете, па да знате да пошаљете екипеВозач "аудија ес-ку 8" са Илиџе Г.Х. ухапшен је послије саобраћајне несреће у којој је у мјесту Загановић код Рогатице погинула држављанка Француске.
У саобраћајној несрећи, која се догодила јуче око 15.00 часова, осим "аудија ес-ку", учествовали су "бе-ем-ве" којим је управљао држављанин Француске П.Џ, "ауди шест" којим је управљао држављанин Србије Г.Ђ. и теретно возило "ман" којим је управљао Е.Ч. из Доњег Вакуфа, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
Република Српска
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Сувозач у возилу "бе-ем-ве", држављанка Француске, смртно је страдала, а Г.Х, који је управљао возилом "ауди ес-ку осам", ухапшен је због кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја, истиче се у саопштењу.
Увиђај су извршили припадници Полицијске станице Рогатица у присуству тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
Саобраћај је био потпуно обустављен до завршетка увиђаја, а у току је документовање предмета.
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