Хути заузели цијелу јеменску обалу уз Црвено море

Аутор:АТВ редакција
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Побуњеници Хути, које подржава Иран, заузели су цијелу обалу Црвеног мора у Јемену након што су у великој офанзиви протјерали снаге које подржава Саудијска Арабија из неколико западних округа.
Побуњеници сада контролишу подручје око стратешки важног мореуза Баб ел Мандеб, преносе локални медији.
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Званичник јеменске Владе изјавио је раније да су Хути завршили преузимање подручја Баб ел Мандеб и острва Мајун.
Јеменски војни званичник касније је рекао да је група заузела Велики и Мали Ханиш, посљедња два острва у уском пловном путу која нису била под њиховом контролом, као и сусједну обалу Црвеног мора.
"Све што је било под нашом контролом на западној обали је пало", рекао је војни званичник.
Војни портпарол Хута Јахја Сари рекао је да је пловидба кроз мореуз Баб ел Мандеб безбједна за све компаније осим за саудијске бродове, преноси "Срна".
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Ријад се ослања на Црвено море и мореуз Баб ел Мандеб да би заобишао ограничења која је Иран увео у Ормуском мореузу.
Око 12 одсто свјетске робе транспортује се кроз мореуз Баб ел Мандеб, који спаја Црвено море и Аденски залив у Индијском океану.
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