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Ко је нови дечко Наташе Беквалац: Бивши фудбалер, директор у татиној фирми

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12.09.2026 11:49

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Пјевачица Наташа Беквалац
Фото: Youtube/ K1 Televizija

Љубавни живот Наташе Беквалац поново је у центру пажње јавности. Након што је "Курир" објавио да је пјевачица мјесецима у емотивној вези са извјесним Синишом Р, клупко је почело да се одмотава.

Овај приватник из Београда рођен је 1979, дакле, старији је од пјевачице само годину дана. Био је ожењен и из тог брака има дијете. Његов изглед привлачи пажњу, али не треба да чуди што је у топ форми кад се зна да је одувијек био посвећен спорту.

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Синиша Р. се некад бавио фудбалом. Једанаест година је активно играо, али прије деценију и по се повукао с терена. Носио је дресове аматерских клубова Трудбеник и Булбудерац и такмичио се у нижим лигашким ранговима.

Директор у татиној фирми

Данас је посвећен приватном бизнису. Запослен је у фирми која је у власништву његовог оца, а њему је припало мјесто директора. Бави се књиговодственим, рачуноводственим и ревизорским пословима и пореским савјетовањем.

Они који га познају описују га као правог градског лика, човјека који је годинама присутан у градским круговима и на дешавањима. Његови пријатељи кажу да је управо из спорта понео дисциплину и упорност, особине које су му касније помогле да буде успјешан у послу.

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Како је "Курир" сазнао, остао је у добрим односима с клупским другарима и често заједно одлазе на утакмице. Никад није био од оних који желе да су у центру пажње. Воли да је увијек добро обучен, доста полаже на његу и свој изглед и углавном је у свему одмјерен.

Да је то тако, јасно се види на фотографијама са путовања у Тајланд, али и из Пуле у Хрватској, које и даље стоје сачуване у архиви на његовом Инстаграм профилу у виду сторија.

Избрисао фотке са Инстаграма

Иначе, чим је прије неколико мјесеци ушао у везу с Наташом, закључао је свој профил на овој друштвеној мрежи и са зида обрисао све фотографије.

Подсјетимо, Наташа Беквалац и Синиша Р. су од почетка били одлучни да своју везу сачувају од медија и коментара по друштвеним мрежама, те су због тога водили рачуна да не буду откривени.

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Како су испричали људи из њиховог окружења, њих двоје се виђају када им обавезе то дозволе, а посебно воде рачуна да заједничке тренутке не претворе у медијски спектакл. Њему не смета то што се о Наташиним бившим љубавима и даље говори, прихватио је апсолутно све што иде уз њу.

Мир јој је најважнији

Пјевачица иза себе има неколико познатих веза и бракова, који су често пунили насловне стране, али у посљедње вријеме је више пута наглашавала да су јој најважнији мир, породица и кћерке. Управо због тога многи сматрају да јој однос с новим партнером, човеком који долази из потпуно другачијег свијета од естраде, може донијети стабилност, коју дуго није имала.

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"Курир" је покушао да ступи у контакт с Беквалчевом, али њен ПР тим није одговарао на поруку.

Број телефона њеног дечка познат поменутој редакцији није био доступан.

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Наташа Беквалац момак

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