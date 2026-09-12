Ако овако слажете дрва за зиму, правите велику грешку

Аутор:АТВ редакција
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Купили сте неколико кубика дрва, исцијепали их, уредно сложили у дворишту и прекрили најлоном да их заштитите од јесењих киша.
Дјелује као да сте урадили све како треба.
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Међутим, начин на који дрва стоје до почетка сезоне гријања може значајно да утиче на то колико ће бити сува када их убаците у пећ. А влажно дрво не само да теже гори, већ даје мање корисне топлоте, више дими и доприноси стварању наслага у димњаку.
Зато није свеједно да ли сте цјепанице само набацали једну преко друге или сте им омогућили оно што им је током сушења најпотребније - ваздух.
Једна од најчешћих грешака прави се већ код првог реда.
Дрва не би требало да буду у директном контакту са земљом, нарочито током јесени када су кише чешће, а тло дуго остаје влажно.
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Најједноставније рјешење је да их подигнете помоћу палета, дрвених греда, бетонске подлоге или друге чврсте основе.
Тиме не штитите само доње цјепанице од влаге из тла. Када испод гомиле постоји простор, ваздух може да пролази и са доње стране, што помаже сушењу.
Дрво које мјесецима стоји на влажној земљи може спорије да се суши, а повећава се и могућност појаве буђи и пропадања.
Када стигне неколико кубика огријева, најбрже је оставити га на гомили и обећати себи да ћете га "једног дана" сложити.
Проблем је што цјепанице у средини такве гомиле имају много мање ваздуха.
Боље је слагати их у правилне и стабилне редове, али не толико збијено да између њих уопште нема простора за циркулацију.
Ако правите високе редове, крајеве треба добро учврстити како се гомила не би обрушила. Један од традиционалних начина јесте укрштање цјепаница на крајевима реда.
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Посебно пазите ако дрва слажете тамо гдје пролазе дјеца или кућни љубимци - висока, нестабилна гомила представља озбиљан ризик.
Зид гараже, шупе или куће делује као идеалан ослонац, али ни ту дрва не треба потпуно приљубити уз површину.
Оставите размак између зида и цјепаница како би ваздух могао да циркулише иза њих.
То је посебно важно ако се ради о спољашњем зиду куће, јер гомила која задржава влагу непосредно уз фасаду није добра ни за дрва ни за објекат.
Идеално мјесто је суво, провјетрено и заштићено од директних падавина.
Ово је вјероватно најчешћа грешка.
Почиње киша, ви узмете велики комад најлона и потпуно умотате дрва са свих страна. Вода не може да уђе и проблем је ријешен.
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Заправо, направили сте нови проблем.
Дрво природно садржи влагу коју током сушења мора да отпусти. Ако цијелу гомилу затворите непропусним материјалом, ограничавате циркулацију ваздуха и можете задржати влагу управо тамо одакле покушавате да је избаците.
Много је боље заштитити дрва одозго, тако да киша и снијег не падају директно на њих, док бочне стране остају отворене.
Другим ријечима, дрвету је потребан кров, а не пластична кеса.
Ако сте купили или припремили свјеже посјечено дрво, вријеме је један од најважнијих фактора.
Велики комади и обловина суше се много спорије од исјечених и исцијепаних цепаница. Што је већа површина дрвета изложена ваздуху, влага лакше излази.
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Због тога припрему огријева није добро остављати за тренутак када већ почну хладне ноћи.
Различитим врстама дрвета и различито великим цјепаницама потребно је различито вријеме да се осуше, а много зависи и од услова складиштења. Због тога само податак да су дрва "стајала неколико мјесеци" не гарантује да су спремна за ложење.
Боја и изглед могу да дају наговјештај - суво дрво често је лакше, на крајевима може имати пукотине, а двије суве цјепанице при ударцу дају јаснији звук.
Ипак, најпоузданији одговор даје мјерач влаге за дрво.
За добро сагоријевање пожељно је користити правилно осушено дрво за гријање, умјесто цјепаница које су још пуне влаге. Што више енергије ватра мора да потроши на испаравање воде из дрвета, мање је остаје за загријавање просторије.
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Зато добро сложена дрва нису само питање уредног дворишта.
Подигните их од земље, омогућите ваздуху да пролази између и иза цјепаница, заштитите их првенствено одозго и не затварајте цијелу гомилу најлоном.
Можете купити одлично огријевно дрво, али ако га мјесецима чувате на погрешан начин, дио онога што сте платили током зиме једноставно нећете добити у облику топлоте, пише "Курир".
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