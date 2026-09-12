Мартина Млинаревић затражила разрјешење са мјеста амбасадора

Аутор:АТВ редакција
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Мартина Млинаревић затражила је разрјешење са мјеста амбасадора Босне и Херцеговине у Републици Чешкој и нерезидентног амбасадора у Словачкој.
Како је и сама Мартина Млинаревић објавила на Фејсбуку, захтјев је упутила предсједавајућем и члановима Предсједништва БиХ.
Као разлог одлуке навела је личне и здравствене околности, након, како је истакла, пажљивог и озбиљног разматрања.
Млинаревић је на амбасадорској позицији од 2020. године.
Она каже да очекује да ће Предсједништво БиХ при одлучивању о њеном разрјешењу омогућити примјерен прелазни период како би завршила раније преузете обавезе и започете активности.
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