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Мартина Млинаревић затражила разрјешење са мјеста амбасадора

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12.09.2026 11:34

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Мартина Млинаревић
Фото: Друштвене мреже

Мартина Млинаревић затражила је разрјешење са мјеста амбасадора Босне и Херцеговине у Републици Чешкој и нерезидентног амбасадора у Словачкој.

Како је и сама Мартина Млинаревић објавила на Фејсбуку, захтјев је упутила предсједавајућем и члановима Предсједништва БиХ.

Као разлог одлуке навела је личне и здравствене околности, након, како је истакла, пажљивог и озбиљног разматрања.

Млинаревић је на амбасадорској позицији од 2020. године.

Она каже да очекује да ће Предсједништво БиХ при одлучивању о њеном разрјешењу омогућити примјерен прелазни период како би завршила раније преузете обавезе и започете активности.

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Тагови :

Мартина Млинаревић

Чешка

БиХ

Предсједништво БиХ

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