Погледајте видео: Вјетар из коријена ишчупао јаблан

Аутор:АТВ редакција
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Снажно невријеме које је у петак, 11. септембра, погодило Мостар, изазвало је проблеме у више дијелова града.
У Улици хрватске младежи снажан вјетар из коријена је ишчупао јаблан који је деценијама красио тамошње двориште.
На мјесто догађаја одмах су изашли радници ЈП Комунално, који су стабло исјекли и уклонили из простора уз прозоре објеката у сусједном насељу.
Nevrijeme u Mostaru. pic.twitter.com/CTCnmcK2Rv— hercegovina.info (@hercegovinainfo) September 11, 2026
Обилна киша изазвала је проблеме и на другим локацијама у Мостару.
Многе улице биле су испуњене великим локвама, док су зачепљени канализацијски одводи додатно отежавали отицање воде, пише Херцеговина.инфо.
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