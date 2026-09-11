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Погледајте видео: Вјетар из коријена ишчупао јаблан

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11.09.2026 22:26

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Погледајте видео: Вјетар из коријена ишчупао јаблан
Фото: Screenshot/X

Снажно невријеме које је у петак, 11. септембра, погодило Мостар, изазвало је проблеме у више дијелова града.

У Улици хрватске младежи снажан вјетар из коријена је ишчупао јаблан који је деценијама красио тамошње двориште.

На мјесто догађаја одмах су изашли радници ЈП Комунално, који су стабло исјекли и уклонили из простора уз прозоре објеката у сусједном насељу.

Обилна киша изазвала је проблеме и на другим локацијама у Мостару.

Многе улице биле су испуњене великим локвама, док су зачепљени канализацијски одводи додатно отежавали отицање воде, пише Херцеговина.инфо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

невријеме

Мостар

Дрво

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