Иван без возачке дозволе у смрт повео и Леу: Језиви призори, аутомобил се распао

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Клизав пут и неприлагођена брзина највјероватније су довели до стравичне саобраћајне несреће која се у петак, око 4.25 ујутру, догодила на Загребачкој улици код Велике Млаке, у смјеру Велике Горице.
У несрећи су погинули 27-годишња Леа К. и 36-годишњи Иван С, обоје из Загреба, пише Јутарњи.хр.
Несрећа се догодила на надвожњаку, непосредно након успона. Возач аутомобила тада је изгубио контролу над возилом, слетио са пута и силовито ударио у стуб јавне расвјете. Удар је био толико снажан да се аутомобил распао на чак три дијела, док је један његов дио остао обмотан око стуба.
Хитне службе су по доласку на мјесто несреће могле само да констатују смрт двије особе. Према незваничним информацијама, ни возач ни путница наводно нису користили сигурносне појасеве.
Увиђај, којим је руководио дежурни замјеник надлежног тужилаштва, трајао је готово пет сати, а за то вријеме саобраћај на овој дионици био је потпуно обустављен. По његовом завршетку, тијела страдалих превезена су на Завод за судску медицину и криминалистику на Шалати, гдје ће бити обављена обдукција.
Република Српска
Додик: Желимо слободну Српску и јединство српског народа
Обдукцијом би, између осталог, требало да буде утврђено да ли је возачу током вожње позлило, као и да ли је у тренутку несреће био под дејством алкохола, дроге или неке друге супстанце.
Полиција је утврдила да је аутомобилом "тојота" загребачких регистарских ознака управљао мушкарац који није имао положен возачки испит ни за једну категорију. Кретао се Загребачком улицом у смјеру истока, а када је стигао до броја 15а, због неприлагођене брзине изгубио је контролу над возилом.
Аутомобил је прво у заношењу ударио у ивичњак, након чега је слетио на раздјелно острво, а затим наставио да се креће све док није ударио у стуб јавне расвјете. Посљедице удара биле су кобне за двије особе које су се налазиле у возилу.
Дуж ове дионице постављене су надзорне камере, а брзина је саобраћајним знацима ограничена на 70 километара на сат. Ипак, поједини возачи, како упозоравају околности ове трагедије, не поштују ограничење брзине и често возе знатно брже, ризикујући не само новчане казне већ и животе других учесника у саобраћају.
Пуцао у полицајца, па побјегао: Туриста га снимио док је возио потпуно разлупани "ауди".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
9 ч0
Регион
10 ч0
Регион
12 ч0
Регион
13 ч0
Најновије
Најчитаније
23
03
22
57
22
47
22
46
22
26
Тренутно на програму