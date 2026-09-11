Детаљи ужаса у Загребу: Чистачица покушала да помогне ученику, па и она избодена

Аутор:АТВ редакција
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У загребачкој средњој школи у Конавоској улици у насељу Волтино јутрос око 8 часова дошло је до крвавог напада у којем је ученик оштрим предметом избо другог ученика и спремачицу. Нападач је под надзором полиције, а повријеђенима се пружа љекарска помоћ у болници.
Према незваничним информацијама, нападач је током напада на глави носио фантомку, платнену маску која прекрива цијело лице и главу, са прорезима само за очи и уста, како би прикрио идентитет. Уплашена дјеца су одмах послије 8 часова панично јављала родитељима да зградом хода маскирани младић наоружан ножем, док је дио ученика у општем хаосу успио да истрчи из зграде и побјегне на улицу.
Ученици окупљени испред школске зграде у шоку препричавају детаље стравичног догађаја. Према њиховим ријечима, у зграду је ушао маскирани младић наоружан ножем ког испрва нису препознали и насрнуо на ученика првог разреда. Када је то видјела, школска спремачица се храбро умијешала и покушала да га омете у нападу, при чему је помахнитали нападач и њу убо ножем. Међу окупљеним ђацима проширила се информација да су и нападач и избодени дјечак ученици првог разреда исте школе. Ученици такође упозоравају на проблем обезбјеђења на самом улазу у школу - наводе да установа има радницу обезбјеђења, али да је ријеч о старијој госпођи која у таквој ситуацији није могла да спријечи наоружаног нападача.
Из Полицијске управе загребачке потврдили су да је дошло до напада и да је нападач приведен.
"Данас, 11. септембра, око 8 часова у васпитно-образовној установи у Конавоској улици у Загребу догодио се инцидент у којем је један ученик оштрим предметом повредио другог ученика и радницу установе. Ученик који је нанио повреде налази се под надзором полиције. Повређенима је пружена лекарска помоћ, а полиција спроводи увиђај и криминалистичку истрагу како би се утврдиле све околности догађаја", саопштила је полиција.
Према доступним информацијама са терена, у нападу је двоје рањених, а екипе Хитне помоћи су најмање двије особе на носилима унеле у санитетска возила и хитно их превезле у болницу.
Испред школе у Волтином, у којој дјелују двије средње школе и факултет, јутрос се налазе бројне полицијске снаге са дугим цијевима и више екипа Хитне помоћи. Зграда је ограђена полицијским тракама, а полицијски увиђај и криминалистичка истрага су у току.
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