Незапамћен скандал у Лиги шампиона: Тренер добио флашу у главу и одмах поднио оставку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Турски тренер Исмаил Картал поднио је оставку јер га је навијач погодио флашом, али предсједник Фенербахчеа Азиз Јилдирим му не дозвољава да напусти клуб.
На почетку нове сезоне у Лиги шампиона фудбалери Фенербахчеа освојили су бод против Роме (1:1), али реми на свом терену није једина крупна вијест из редова великана турског фудбала. Одмах након меча тренер Исмаил Картал саопштио је да подноси оставку и да више неће водити екипу!
Разлог за то су критике навијача које више није желио да слуша, али и флашица са водом којом је погођен док је обављао свој посао. Навијачу је забрањено да долази на стадион у наредном периоду, али то није могло да утиче на одлуку Картала, који је прије само неколико недјеља звао Душана Тадића да заврши играчку каријеру и постане му помоћник у Истанбулу.
Судбина их је одвела у различитим правцима – Тадић се враћа у репрезентацију Србије, а Картал остаје без посла јер не жели да ради на клупи тима чији га навијачи не цијене. Истина, разлог за незадовољство није реми против Роме у Лиги шампиона, већ два кикса на домаћој сцени – од којих је далеко болнији онај који им је у претходној рунди сервирао Душан Влаховић, нови нападач Бешикташа.
„Желим да честитам играчима и да објавим да више нисам тренер екипе. Оставку подносим док још има времена како бих помогао вољеном Фенербахчеу, играчима и будућим тренерима. Поручујем да се више никада нећу вратити“, рекао је Картал одмах послије меча, а то је оставило у шоку и његове играче који су током телевизијских интервјуа сазнали да више немају тренера.
Сада остаје само да се види каквог је карактера Исмаил Картал. Вруће главе је донио одлуку о одласку, али она није наишла на одобравање првог човјека клуба Азиза Јилдирима. По његовим ријечима, Карталу неће бити дозвољено да се повуче са мјеста тренера једног од највећих турских клубова.
„Исмаил Картал је тек на почетку свог посла. Треба стати уз њега. Овако се не ради, да се човјек гађа флашом у главу! Срамота! Може он да каже да неће остати, али ја сам му шеф и рекао сам му да ће да остане. Он ће бити тренер све док ја не одем. Ми смо породица, морамо да станемо уз њега. Нико од нас није знао да је овако стресно. Па сви смо под стресом. Исмаил је тужан због свега што се десило, то је разлог“, рекао је предсједник клуба.
Јилдирим је сигуран у своју одлуку и сматра да Фенербахче мора да задржи Картала на клупи, након што је он послије готово двије деценије увео екипу у друштво најбољих европских тимова. Квалификациони двомеч против Лиона био је спектакуларан и управо тамо је тренер стекао кредит који код предсједника клуба не може да потроши.
„У Фенербахчеу је ово постала навика. Нико не штити вриједности клуба. Довођено се у питање да ли Фенербахче може да се пласира у Лигу шампиона, уз приче како је тим слаб и слично. Сви одлучују умјесто предсједника и тренера. Како то? Сви морате да будете мирни. Сачекајте. Бићемо шампиони у мају. Послије 18 година смо успјели, ја као предсједник и он као тренер, да уведемо Фенербахче у Лигу шампиона. Умјесто да нас хвалите, ви нас критикујете. То је срамота“, рекао је Јилдирим и додао:
„Ово је утакмица Лиге шампиона, завршена је 1:1. Играли смо добро, имали смо прилике. На терену се водила тактичка борба и било би срамота игнорисати то. Молим вас, шаљите јавности праву поруку, а не овако. Причао сам са Карталом о инциденту, када је погођен флашом у главу. Каже ми да пије лијекове. И ја пијем 30 различитих лијекова. Он је наше дијете! Да ли сте икада чули, видјели или доживјели да сам ја, Азиз Јилдирим, током својих 20 година на мјесту предсједника прије завршетка сезоне раскинуо сарадњу са тренером којег сам ја довео? Двојицу јесам, али за то постоје разлози. Настављамо даље“.
(Мондо)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
17
14
08
14
07
14
06
14
02
Тренутно на програму