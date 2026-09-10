Анћелоти повукао радикалан потез: Прецртао 17 играча

Аутор:АТВ редакција
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Карло Анћелоти повукао је први велики потез послије разочаравајућег наступа Бразила на Свјетском првенству 2026. године!
Италијански стручњак објавио је списак од 26 играча за пријатељске утакмице против Аустралије и Индије, а на њему нема чак 17 фудбалера који су били дио екипе на претходном Мундијалу.
У питању је јасна најава потпуне смјене генерација и почетка новог циклуса чији је крајњи циљ Свјетско првенство 2030. године.
Анћелоти мијења Бразил из коријена!
Од 26 играча који су путовали на Мундијал 2026, Анћелоти је сада задржао само деветорицу: Дагласа Сантоса, Габријела Магаљеша, Маркињоса, Данила Сантоса, Бруна Гимараеша, Ендрика, Рафињу, Рајана и Винисијуса Жуниора.
Све остало је потпуно другачије.
Са списка су, између осталих, отпали Алисон, Едерсон, Вевертон, Алекс Сандро, Бремер, Ибањез, Лео Переира, Каземиро, Фабињо, Лукас Пакета, Луиз Енрике, Габријел Мартинели, Матеус Куња, Нејмар и Игор Тијаго, док су Данило и још неки искусни играчи такође изостављени из новог плана.
Посебно је упадљиво да је цијела голманска постава промијењена. Умјесто Алисона, Едерсона и Вевертона, позвани су Хуго Соуза, Педро Мориско и Отавио.
Анћелоти није само избацио велики број играча - отворио је врата потпуно новој генерацији.
Чак осморица фудбалера први пут су добила позив у сениорску репрезентацију Бразила: Педро Мориско, Отавио, Артур Дијаз, Жаир Куња, Матеузињо, Мауро Жуниор, Брено Бидон и Габријел Бонтемпо.
Истовремено, у репрезентацију су се вратили и неки млади играчи који нису били дио Мундијала, међу њима Естевао, Андреј Сантос и Жоао Педро.
Просјечна старост репрезентације пала је са 28,8 на 24,4 године, што најбоље показује колико је Анћелоти одлучио да промијени крвну слику екипе.
Ипак, није све потпуно ново.
Анћелоти је задржао највеће звијезде попут Винисијуса Жуниора и Рафиње, док се од Ендрика очекује да у наредним годинама преузме још већу улогу у нападу. Шпански медији управо Винисијуса и Рафињу виде као двојицу играча који би требало да предводе нову генерацију Бразила.
Сам Анћелоти јасно је објаснио своју идеју: приоритет су млади играчи који ће имати одговарајуће године за наредни Мундијал и наредну Копа Америку. Истовремено, нагласио је да врата репрезентације нису затворена за ветеране.
То значи да ово није нужно коначан опроштај за све који су изостављени. Ипак, порука је јасна - Анћелоти је почео да прави Бразил за 2030.
Први тест нове генерације биће Аустралија 25. и 29. септембра, а потом Бразил 3. октобра први пут у историји игра против Индије у Калкути.
Мундијал је завршен, Анћелоти је подвукао црту и почео да прави потпуно нови Бразил.
(Курир)
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