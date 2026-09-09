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Аргентинац планира велики посао: Меси купује клуб у Шпанији и спрема бројне промјене

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09.09.2026 07:00

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капитен Аргентине фудбалер
Фото: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Један од најбољих фудбалера свих времена Лионел Меси постигао је начелни договор о куповини шпанског друголигаша ЦД Елденсе, преносе тамошњи медији.

Славни Аргентинац има намјеру да преузме потпуно власништво над овим тимом без укључивања додатних инвеститора, а читав посао биће озваничен након одобрења надлежних институција.

Ово ће бити први пут да Меси постаје власник професионалног клуба у Шпанији, иако је раније ове године већ купио каталонског аматерског нижелигаша УЕ Корнељу.

Елденсе је клуб из регије Аликанте који се такмичи у другом рангу шпанског фудбала, а своје утакмице игра на скромном стадиону капацитета око 5.800 сједећих мјеста.

Иако нема велику навијачку базу нити богату историју, клуб је привукао Месијеву пажњу јер нуди огроман потенцијал за раст уз релативно мала почетна улагања.

Овај потез савршено се уклапа у његове пословне планове након завршетка играчке каријере те представља логичан корак ка уласку у озбиљне фудбалске пословне воде.

Тачан износ трансакције још увијек није званично објављен, али се у локалним медијима раније спекулисало о цифри од отприлике 12 милиона евра за потпуно преузимање.

С друге стране, тренутна спортска ситуација у Елденсеу далеко је од идеалне с обзиром на то да су у прва четири кола освојили тек два бода, због чега је њихов тренер већ добио отказ.

Очекује се да ће Месијев долазак донијети потпуни преокрет у вођењу спортског пројекта, а као нови тренери већ се увелико спомињу позната имена попут Херарда Мартина.

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Тагови :

Лео Меси

Шпанија

Фудбал

Елденсе

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