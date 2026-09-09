Аргентинац планира велики посао: Меси купује клуб у Шпанији и спрема бројне промјене

Аутор:АТВ редакција
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Један од најбољих фудбалера свих времена Лионел Меси постигао је начелни договор о куповини шпанског друголигаша ЦД Елденсе, преносе тамошњи медији.
Славни Аргентинац има намјеру да преузме потпуно власништво над овим тимом без укључивања додатних инвеститора, а читав посао биће озваничен након одобрења надлежних институција.
Ово ће бити први пут да Меси постаје власник професионалног клуба у Шпанији, иако је раније ове године већ купио каталонског аматерског нижелигаша УЕ Корнељу.
Елденсе је клуб из регије Аликанте који се такмичи у другом рангу шпанског фудбала, а своје утакмице игра на скромном стадиону капацитета око 5.800 сједећих мјеста.
🚨🚨| BREAKING: Lionel Messi reaches a 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 to buy Spanish second-division club Eldense. 🤝🇦🇷— CentreGoals. (@centregoals) September 8, 2026
[@marca] pic.twitter.com/x2cqjuUp0d
Иако нема велику навијачку базу нити богату историју, клуб је привукао Месијеву пажњу јер нуди огроман потенцијал за раст уз релативно мала почетна улагања.
Овај потез савршено се уклапа у његове пословне планове након завршетка играчке каријере те представља логичан корак ка уласку у озбиљне фудбалске пословне воде.
Тачан износ трансакције још увијек није званично објављен, али се у локалним медијима раније спекулисало о цифри од отприлике 12 милиона евра за потпуно преузимање.
С друге стране, тренутна спортска ситуација у Елденсеу далеко је од идеалне с обзиром на то да су у прва четири кола освојили тек два бода, због чега је њихов тренер већ добио отказ.
Очекује се да ће Месијев долазак донијети потпуни преокрет у вођењу спортског пројекта, а као нови тренери већ се увелико спомињу позната имена попут Херарда Мартина.
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