Нема преживјелих: Срушио се хеликоптер са медицинским особљем

Аутор:АТВ редакција
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Пет особа, укључујући медицинско особље, погинуло је у паду хеликоптера са љекарима у Малезији у уторак, саопштио је данас министар здравља те земље Џулкефли Ахмад.
Ахмад је у саопштењу рекао да су, према првим информацијама, пилот и четири службеника министарства били у хеликоптеру који се јуче срушио у близини аеродрома Лонг Леланг у држави Саравак, преноси Ројтерс.
TRAGEDIA EN MALASIA TRAS DESPERFECTO Y DESPLOME DE UN HELICÓPTERO MÉDICO 🚁💥— News On Demand (@OnDemand_News) September 8, 2026
Los cinco ocupantes de la aeronave, un piloto y cuatro profesionales de la salud, perdieron la vida mientras realizaban una misión humanitaria hacia zonas de difícil acceso. pic.twitter.com/5TZZZ3OEmu
Према његовим ријечима, међу њима су били један медицински службеник, помоћник медицинског службеника и двије медицинске сестре на службеној дужности.
Служба „летећих љекара“ обично користи авионе за пружање медицинске његе, хитног транспорта и клиничких услуга у руралним или изолованим регионима.
Операције потраге ометала је густа магла, због чега је спасиоцима забрањено да у потрази користе хеликоптере или авионе, изјавио је полицијски комесар Саравака Мохамад Заинал Абдулах у саопштењу.
Он је додао да је мјесто несреће у удаљеном подручју, до којег је потребно копненим путем путовати десет сати.
Саравак, на острву Борнео, прекрила је густа магла која је настала због великих шумских пожара у сусједној Индонезији.
Малезија је прошле недјеље прогласила ванредно стање у округу Сериан у Сараваку, након што је загађење ваздуха порасло на опасан ниво, које је касније укинуто, преноси Танјуг.
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