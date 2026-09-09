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Нема преживјелих: Срушио се хеликоптер са медицинским особљем

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09.09.2026 07:47

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Пет особа, укључујући медицинско особље, погинуло је у паду хеликоптера са љекарима у Малезији у уторак, саопштио је данас министар здравља те земље Џулкефли Ахмад.

Ахмад је у саопштењу рекао да су, према првим информацијама, пилот и четири службеника министарства били у хеликоптеру који се јуче срушио у близини аеродрома Лонг Леланг у држави Саравак, преноси Ројтерс.

Према његовим ријечима, међу њима су били један медицински службеник, помоћник медицинског службеника и двије медицинске сестре на службеној дужности.

Служба „летећих љекара“ обично користи авионе за пружање медицинске његе, хитног транспорта и клиничких услуга у руралним или изолованим регионима.

Операције потраге ометала је густа магла, због чега је спасиоцима забрањено да у потрази користе хеликоптере или авионе, изјавио је полицијски комесар Саравака Мохамад Заинал Абдулах у саопштењу.

Он је додао да је мјесто несреће у удаљеном подручју, до којег је потребно копненим путем путовати десет сати.

Саравак, на острву Борнео, прекрила је густа магла која је настала због великих шумских пожара у сусједној Индонезији.

Малезија је прошле недјеље прогласила ванредно стање у округу Сериан у Сараваку, након што је загађење ваздуха порасло на опасан ниво, које је касније укинуто, преноси Танјуг.

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Тагови :

пад хеликоптера

Малезија

Хеликоптер

несрећа

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