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Умро отац Бена Афлека

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09.09.2026 08:26

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Бенџамин Геза Афлек амерички је глумац и филмски стваралац. Његова признања укључују два Оскара, две БАФТА награде и три Златна глобуса
Фото: Youtube/Jimmy Kimmel Live

Холивудски глумац Бен Афлек пролази кроз изузетно тежак и болан период у животу, пошто је у истој години остао без оба родитеља.

Млађи брат Кејси Афлек објелоданио је тужну вијест да је недавно преминуо њихов отац Тим Афлек, и то свега три мјесеца након што им је у јуну преминула мајка Крис Афлек.

Тужну вијест о смрти оца Бена Афлека, потврдио је његов млађи брат Кејси Афлек током конференције за штампу на Филмском фестивалу у Венецији, гдје је промовисао ново остварење "Компанy", које је сам режирао и за које је написао сценарио.

На овом престижном фестивалу глумац је емотивно посветио филм управо својим покојним родитељима, истакавши да су му били изузетно важни у животу. Како је навео са жаљењем, родитељи нису стигли да виде његов нови филм, за који вјерује да би им се допао. Додатну емотивну породичну нит овом пројекту даје и чињеница да се у филму, поред глумачких великана попут Ника Нолтија и Бена Менделсона, појављују и Кејсијеви синови Индијана (22) и Атикус (18).

Мајка изгубила битку са опаком болешћу

Нова трагедија задесила је познату браћу недуго након што су се опростили од мајке Крис Афлек, која је преминула 2. јуна у 83. години.

Мајка славних оскароваца преминула је усљед кардиопулмоналног проблема, а наводи се да је имала и рак панкреаса и друга здравствена стања, након што јој је крајем претходне године прогнозирано свега шест мјесеци живота.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Бен Афлек

отац

преминуо

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