Бојкот наставе због учитељице: Спава на часу, вријеђа ученике

Аутор:АТВ редакција
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У Галовцу код Задра петнаест родитеља одлучило је да њихова дјеца, ученици четвртог разреда основне школе, неће ићи на наставу док се не ријеши проблем са учитељицом на коју се жале годинама. Просвјетна инспекција раније је утврдила неправилности у њеном раду, али учитељица и даље ради у школи.
Док је у понедјељак већина ученика кренула у школске клупе, четврташи из Галовца остали су код куће.
„Наша учитељица на часу спава, што су нам дјеца у више наврата потврдила. Зна спавати и по два школска часа, а прије тога им на платну пројектује садржај који треба да препишу. То траје двадесетак минута, након чега се дјеца гађају гумицама и играју. У случају да је пробуде, онда настаје вриска од стране учитељице“, рекла је за Дневник Нове ТВ мајка Луција Квартуч.
Сличне примједбе изнијела је и мајка Маријана Гулан, која тврди да такво понашање оставља посљедице на дјецу.
„Није у реду да наша дјеца имају трауме због учитељице која им не може пружити основе знања због свог проблема са спавањем и због тога што вријеђа дјецу. Извргава их подсмијеху уколико добију неку лошу оцјену“, навела је Гулан.
Рад учитељице већ је био под лупом просвјетних служби. Након пријава родитеља, просвјетна инспекција неколико пута је долазила у школу, а посљедњи такав надзор обављен је прије двије године.
Инспекција није могла утврдити да ли је учитељица током наставе заиста спавала, али је Агенција за васпитање и образовање утврдила друге неправилности.
„Приликом обављања стручно-педагошког надзора утврђени су пропусти у раду учитељице у области вредновања ученичких постигнућа и вођења педагошке документације. Директор у оквиру законских овлашћења може прерасподијелити послове васпитно-образовних радника и промијенити разредно задужење учитељици“, саопштили су из Агенције.
Директор Основне школе Галовац Јосип Лучић потврдио је за Дневник Нове ТВ да је било пријава на рачун учитељице. Послао ју је и на процјену радне способности, али је према налазу способна за обављање посла.
„Ко јој може дати отказ? Она мора починити неки чин, неки правно ваљан чин, да би јој се могао дати отказ. Отказ јој се може дати ако више пута понавља исте грешке. Не можете јој аутоматски дати отказ ако једном заспи“, рекао је Лучић.
Његову тврдњу да није било озбиљнијих проблема оспорава мајка Ана Шаре, која је своју кћерку због понашања учитељице пребацила у другу школу. Према њеним ријечима, ријеч је о проблему који траје годинама и понавља се са сваком новом генерацијом ученика.
„Сви су родитељи били истог мишљења, и они из прошлих генерација. Директор и дан-данас тврди да досад није било проблема с њом, али то се догађа из генерације у генерацију, није то од јуче“, изјавила је Шаре.
Ни Задарска жупанија, која је оснивач школе, у овом случају не може директно интервенисати. Начелник Управног одјељења за образовање Задарске жупаније Иван Шимунић објаснио је да се радни односи запослених уређују на нивоу саме установе.
„Законски прописи су такви да су радни односи искључиво између правног лица, односно школе, и запосленог. У нашем систему запослено је више од двије хиљаде људи и сви се ти односи рјешавају на нивоу саме установе“, нагласио је Шимунић.
Родитељи, међутим, не одустају од својих захтјева. Најављују да ће бојкот наставе трајати све док ученици четвртог разреда не добију нову учитељицу.
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