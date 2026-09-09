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Ужас у Слатини: Мушкарац убио жену, одмах ухапшен

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09.09.2026 07:47

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Ужас у Слатини: Мушкарац убио жену, одмах ухапшен
Фото: Envato/travelarium

Мушкарац је оштрим предметом убио женску особу у Слатини. Према информацијама које је објавила ПУ вировитичко подравска, злочин се догодио у уторак 8. септембра око 22 сата.

Осумњичени мушкарац затечен је на мјесту догађаја те је одмах ухапшен и приведен у службене просторије на криминалистичко истраживање.

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На мјесту догађаја проводи се увиђај којим руководи дежурна замјеница Жупанијског државног тужилаштва у Бјеловару у сарадњи с полицијским службеницима Полицијске управе вировитичко-подравске.

Криминалистичко истраживање је у току.

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Тагови :

Убиство

Слатина

Хрватска

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