Ужас у Слатини: Мушкарац убио жену, одмах ухапшен

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је оштрим предметом убио женску особу у Слатини. Према информацијама које је објавила ПУ вировитичко подравска, злочин се догодио у уторак 8. септембра око 22 сата.
Осумњичени мушкарац затечен је на мјесту догађаја те је одмах ухапшен и приведен у службене просторије на криминалистичко истраживање.
Наука и технологија
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На мјесту догађаја проводи се увиђај којим руководи дежурна замјеница Жупанијског државног тужилаштва у Бјеловару у сарадњи с полицијским службеницима Полицијске управе вировитичко-подравске.
Криминалистичко истраживање је у току.
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